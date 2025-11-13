Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»

В издательстве «Альпина PRO» вышла книга «Лифт. Наверх с помощью людей, связей и уверенности». Ее автор — продюсер Кирилл Диденок.
В книге Диденок делится личными историями о построении карьеры, рабочими инструментами и опытом своих звездных друзей. В ней собраны также советы по построению нетворкинга и стратегии выхода из периодов застоя.
Среди героев «Лифта»: Ирина Горбачева, Дмитрий Позов, Антон Шастун, Зоя Яровицына, Маш Милаш и другие. Все деньги с продажи книги будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».
«Если вы находитесь на перепутье, ищете призвание и пути монетизации своих талантов, если жаждете опыта и знаний — входите в лифт вместе со мной. Двери закрываются, едем вверх!», — сказал Кирилл Диденок, основатель музыкального издательства DNK Music и коммуникационного агентства DIDENOK TEAM.