Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»
Арина Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон
Антонин Трон стал креативным директором Balmain
Пэрис Джексон заявила, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году
Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера
Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»
В Москве запустили первый трамвайный диаметр
На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя
Sony анонсировала первый игровой монитор для PlayStation
В Москве вырубят все ясенелистные клены

Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»

Фото: alpinabook.ru

В издательстве «Альпина PRO» вышла книга «Лифт. Наверх с помощью людей, связей и уверенности». Ее автор — продюсер Кирилл Диденок.

В книге Диденок делится личными историями о построении карьеры, рабочими инструментами и опытом своих звездных друзей. В ней собраны также советы по построению нетворкинга и стратегии выхода из периодов застоя.

Среди героев «Лифта»: Ирина Горбачева, Дмитрий Позов, Антон Шастун, Зоя Яровицына, Маш Милаш и другие. Все деньги с продажи книги будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

«Если вы находитесь на перепутье, ищете призвание и пути монетизации своих талантов, если жаждете опыта и знаний — входите в лифт вместе со мной. Двери закрываются, едем вверх!», — сказал Кирилл Диденок, основатель музыкального издательства DNK Music и коммуникационного агентства DIDENOK TEAM.

