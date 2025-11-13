Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре

Июль, август и сентябрь оказались самыми популярными месяцами для отпуска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Работа.ру». В эти периоды предпочитают отдыхать 36%, 32% и 21% россиян соответственно.
Наименее востребованными для отпуска месяцами оказались декабрь (3%), ноябрь (5%), январь (5%), февраль (6%) и март (7%). Реже желают отдыхать в октябре (10%), апреле (12%), мае (14%) и июне (19%).
41% россиян планируют провести отпуск на море. Каждый четвертый (23%) предпочитает отдых дома, каждый пятый (20%) намерен путешествовать по России, а 13% собираются отдыхать за границей.
В этом году россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет — всего 56 рабочих дней из 90. Обычно на зимний период, даже в високосные годы, набирается 57–58 рабочих дней.