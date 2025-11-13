Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»
Арина Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон
Антонин Трон стал креативным директором Balmain
Пэрис Джексон заявила, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году
Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера
Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»
В Москве запустили первый трамвайный диаметр
На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя
Sony анонсировала первый игровой монитор для PlayStation
В Москве вырубят все ясенелистные клены

Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре

Июль, август и сентябрь оказались самыми популярными месяцами для отпуска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Работа.ру». В эти периоды предпочитают отдыхать 36%, 32% и 21% россиян соответственно.

Наименее востребованными для отпуска месяцами оказались декабрь (3%), ноябрь (5%), январь (5%), февраль (6%) и март (7%). Реже желают отдыхать в октябре (10%), апреле (12%), мае (14%) и июне (19%).

41% россиян планируют провести отпуск на море. Каждый четвертый (23%) предпочитает отдых дома, каждый пятый (20%) намерен путешествовать по России, а 13% собираются отдыхать за границей.

В этом году россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет — всего 56 рабочих дней из 90. Обычно на зимний период, даже в високосные годы, набирается 57–58 рабочих дней.

