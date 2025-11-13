«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам

Фото: предоставлено пресс-службой

Клуб «16 тонн Арбат» в четвертый раз вручил независимую музыкальную премию Cup of Madness самым интересным инди-проектам. Ее итогами с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба мероприятия.

На церемонии выступили «Хадн дадн», а статуэтки-чашки лауреатам вручали журналист Николай Редькин (автор проекта «Брокен дэнс»), главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, Pompeya, Вячеслав Петкун из группы «Танцы минус», Сергей Мазаев из «Морального кодекса» и другие представители индустрии.

Среди лауреатов — нойз-панк-группа «Фламандская школа», неопсиходелические рокеры «Редкие птицы», самопровозглашенный номадкор Ankobo + Kaboo и бедрум-поп-проект Fólga Ольги Фокиной из «Хадн дадн». Награды также получили инди-рок-группа «Колыбель для кошки» из Жуковского, джазовый проект «Кубикмагги» из Петербурга и московский арт-рок-коллектив «Песочница имени меня».

В номинации «Биполярная чаша» победили группа «Есть», которую организаторы назвали «нежными панками», и саунд-продюсер Beloglazov, создающий «легкий вайб Дмитрия Маликова».

В категории «Вдохновленная чашка» награду получил академический музыкант Всеволод Дорохов, которого сравнили с «молодым Леонидом Федоровым, только вместо Велимира Хлебникова он открыл для себя Бориса Рыжего». «Неописуемая чашка» отправилась к музыкальному и шеф-редактору «Афиши Daily» Леше Горбашу.

