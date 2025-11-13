«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам

Клуб «16 тонн Арбат» в четвертый раз вручил независимую музыкальную премию Cup of Madness самым интересным инди-проектам. Ее итогами с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба мероприятия.
На церемонии выступили «Хадн дадн», а статуэтки-чашки лауреатам вручали журналист Николай Редькин (автор проекта «Брокен дэнс»), главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, Pompeya, Вячеслав Петкун из группы «Танцы минус», Сергей Мазаев из «Морального кодекса» и другие представители индустрии.
Среди лауреатов — нойз-панк-группа «Фламандская школа», неопсиходелические рокеры «Редкие птицы», самопровозглашенный номадкор Ankobo + Kaboo и бедрум-поп-проект Fólga Ольги Фокиной из «Хадн дадн». Награды также получили инди-рок-группа «Колыбель для кошки» из Жуковского, джазовый проект «Кубикмагги» из Петербурга и московский арт-рок-коллектив «Песочница имени меня».
В номинации «Биполярная чаша» победили группа «Есть», которую организаторы назвали «нежными панками», и саунд-продюсер Beloglazov, создающий «легкий вайб Дмитрия Маликова».
В категории «Вдохновленная чашка» награду получил академический музыкант Всеволод Дорохов, которого сравнили с «молодым Леонидом Федоровым, только вместо Велимира Хлебникова он открыл для себя Бориса Рыжего». «Неописуемая чашка» отправилась к музыкальному и шеф-редактору «Афиши Daily» Леше Горбашу.