В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей

Фото: picture alliance/Getty Images

В музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе (Германия) вырос спрос на услуги «ворчливого гида».  Джозеф Лангелинк проводит экскурсии, на которых намеренно оскорбляет посетителей, стыдит их за невежество и ругает за телефоны, пишет New York Post.

Джозеф Лангелинк — вымышленное имя и альтер эго 33-летнего художника и перформера Карла Брэнди. Билеты на «неприятные» туры стоят около 8 долларов (около 650 р.), они уже раскуплены до 2026 года.

«Я никогда не оскорбляю посетителей из-за их личности или внешнего вида, я оскорбляю их как группу. Мое презрение направлено на коллективное невежество — иногда даже выдуманное. Но я хочу, чтобы они почувствовали себя как можно более невежественными», — признавался художник.

Брэнди отметил, что вдохновлялся жанром стендапа и кабаре, где грубость и сарказм — часть шоу. «Это не то, что мы привыкли видеть в музеях. И, в отличие от комедийного шоу, здесь нет дистанции между актером и аудиторией»», — сказал он.

Гид даже придумал предысторию для своего персонажа: якобы Лангелинк — дальний потомок Иоганна Вильгельма фон дер Пфальца, чья коллекция легла в основу собрания музея. Он вымещает свое недовольство на гостях, так как считает, что современное общество «превратило искусство в развлечение».

Журналист The Guardian Филип Олтерманн встретился с необычным гидом. Он рассказал, что во время экскурсии Лангелинк предложил 62-летней посетительнице назвать 12 подвигов Геракла в хронологическом порядке. Когда она не смогла этого сделать, тот закатил глаза и сказал, что чувствует себя «будто он снова в школе». По мнению репортера, музеи устраивают подобные перформансы ради привлечения более молодой аудитории.

