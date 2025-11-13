Charli XCX выпустит альбом, навеянный «Грозовым перевалом» Эмералд Феннелл

Исполнительница поделилась, что ее творческий процесс цикличен: интенсивный подъем и радость во время создания альбома сменяются чувством опустошенности после его выпуска. Именно это произошло с пластинкой «Brat», после которой Чарли столкнулась с выгоранием. «Я чувствовала, будто выжимаю кровь из камня, пытаясь выцедить каждую последнюю каплю живительной влаги из идеи, которая сидела во мне уже много лет до этого», — написала артистка.