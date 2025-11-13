Charli XCX выпустит альбом, навеянный «Грозовым перевалом» Эмералд Феннелл

Певица Charli XCX завела рассылку на Substack и в первой публикации рассказала о творческих планах, в частности, о готовящемся релизе альбома-саундтрека к фильму «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл.
Исполнительница поделилась, что ее творческий процесс цикличен: интенсивный подъем и радость во время создания альбома сменяются чувством опустошенности после его выпуска. Именно это произошло с пластинкой «Brat», после которой Чарли столкнулась с выгоранием. «Я чувствовала, будто выжимаю кровь из камня, пытаясь выцедить каждую последнюю каплю живительной влаги из идеи, которая сидела во мне уже много лет до этого», — написала артистка.
В декабре 2024 года режиссерка Эмералд Феннелл прислала певице сценарий фильма «Грозовой перевал» по мотивам романа Эмили Бронте. Феннелл надеялась получить от Чарли песню, но исполнительница, ощутив вдохновение, предложила создать целый альбом.
«Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила», — пишет певица.
Над будущим релизом Чарли работала в соавторстве с Финном Кином. Главным ориентиром для них стал принцип The Velvet Underground, сформулированный Джоном Кейлом: сочетание «элегантности и брутальности». Дуэт продолжал работу даже во время тура, арендуя студии в разных городах.