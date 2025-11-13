Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года

Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина, утверждает издание Shopper’s. Издание указывает, что сейчас на сайте компании указано 608 точек — 566 в России, 20 в Казахстане и 22 в Беларуси. В июне 2023 года на сайте Gloria Jeans было указано 696 магазинов. По данным «Интерфакса», в конце 2023 года у марки было 710 магазинов.