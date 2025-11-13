Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года

Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина, утверждает издание Shopper’s. Издание указывает, что сейчас на сайте компании указано 608 точек — 566 в России, 20 в Казахстане и 22 в Беларуси. В июне 2023 года на сайте Gloria Jeans было указано 696 магазинов. По данным «Интерфакса», в конце 2023 года у марки было 710 магазинов.
Ранее компания собирались расширяться: в начале прошлого года основатель и генеральный директор Gloria Jeans Владимир Мельников сообщал журналистам о планах довести количество магазинов до 900 или 1000.
Gloria Jeans была одной из компаний, которые активно занимали площади ушедших международных ретейлеров, отмечает Shopper’s. Однако в 2024 году выручка компании снизилась на 14%, а чистая прибыль упала вчетверо.
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что сейчас в Gloria Jeans закрывают небольшие площадки старых форматов, которые не отвечают новым требованиям и ценностям бренда. Эксперт отмечает, что снижение трафика в торговых центрах, а также рост арендных ставок создали трудные условия для арендаторов крупных площадей, что могло повлиять на ситуацию с Gloria Jeans.