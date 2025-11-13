Кодзима анонсировал аниме-сериал по Death Stranding

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»
Арина Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон
Антонин Трон стал креативным директором Balmain
Пэрис Джексон заявила, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году
Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера
Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»
В Москве запустили первый трамвайный диаметр
На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя
Sony анонсировала первый игровой монитор для PlayStation
В Москве вырубят все ясенелистные клены

Кодзима анонсировал аниме-сериал по Death Stranding

Иллюстрация: Kojima Productions

На Disney+ выйдет аниме-спин-офф Death Stranding с рабочим названием «Death Stranding: Isolations», рассказал Хидео Кодзима на презентации стриминговой платформы. Релиз намечен на 2027 год.

На мероприятии был показан концепт-арт руки российского художника Ильи Кувшинова, ранее разработавшего дизайн персонажей для фильма «Призрак в доспехах: SAC 2045».

«Death Stranding: Isolations» расскажет совершенно новую историю, которая развернется в той же вселенной и будет идти параллельно с событиями игр. Пока Сэм Бриджес выполняет свою миссию, девушка и парень из спин-оффа отправятся в путешествие по разорванной Америке.

Производством займется студия E& H Production, известная по аниме «Ниндзя Камуи». Кодзима выступит исполнительным продюсером проекта.

