Кодзима анонсировал аниме-сериал по Death Stranding

На Disney+ выйдет аниме-спин-офф Death Stranding с рабочим названием «Death Stranding: Isolations», рассказал Хидео Кодзима на презентации стриминговой платформы. Релиз намечен на 2027 год.
На мероприятии был показан концепт-арт руки российского художника Ильи Кувшинова, ранее разработавшего дизайн персонажей для фильма «Призрак в доспехах: SAC 2045».
«Death Stranding: Isolations» расскажет совершенно новую историю, которая развернется в той же вселенной и будет идти параллельно с событиями игр. Пока Сэм Бриджес выполняет свою миссию, девушка и парень из спин-оффа отправятся в путешествие по разорванной Америке.
Производством займется студия E& H Production, известная по аниме «Ниндзя Камуи». Кодзима выступит исполнительным продюсером проекта.