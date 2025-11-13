Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»
Арина Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон
Антонин Трон стал креативным директором Balmain
Пэрис Джексон заявила, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году
Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера
Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»
В Москве запустили первый трамвайный диаметр
На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя
Sony анонсировала первый игровой монитор для PlayStation
В Москве вырубят все ясенелистные клены

Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях

Фото: Gülfer ERGİN/Unsplash

Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях. Исследования об этом провели дейтинг-приложение Twinby и книжный сервис «Строки» совместно с аналитиками холдинга «МТС Медиа». Его результаты доступны «Афише Daily».

Для женщин самыми настораживающими персонажами стали Родион Раскольников (22%), Евгений Онегин (19%) и Илья Обломов (19%). Мужчинам самыми опасными для отношений показались Анна Каренина (18%), Маргарита (11%) и Соня Мармеладова (11%). У молодых россиян 18–24 лет в антирейтинге лидируют Обломов и Онегин (по 25%), а также Тихон Кабанов (22%) и Печорин (21%). Среди их негативных качеств — инфантильность, пассивность и эмоциональная закрытость.

Наиболее положительными персонажами с романтической точки зрения женщины назвали Пьера Безухова (22%), Петра Гринева (16%) и Андрея Болконского (14%). Мужчины чаще всего в такой категории выбирали Маргариту (17%), Наташу Ростову (16%) и Татьяну Ларину (14%). Авторы исследования отмечают, что Маргарита вошла одновременно и в список ред-флагов и в топ грин-флагов. Эксперты называют это проявлением «комплекса Мадонны-блудницы»: мужчины восхищаются силой, свободой и чувственностью этой героини, но в то же время опасаются его.

И мужчины и женщины отметили, что не так важен конкретный герой, сколько тип поведения. Самые неприятные типажи: манипуляторы и нарциссы-мужчины (их назвали 38% женщин и 25% мужчин); корыстные женщины (28% женщин и 22% мужчин); опасные и деструктивные личности (26% женщин и 20% мужчин).

Согласно опросу, женщины чаще ассоциируют себя с Маргаритой (19%), она более чем вдвое опередила Татьяну Ларину (8%). У мужчин оценки распределены равномерно, главных персонажей для подражания у респондентов в исследовании не выделили. 41% женщин и 37% мужчин не ассоциируют себя ни с одним персонажем классики.

«Для поколения 20–30 лет романтика — это уже не страдание, а осознанный выбор. Сегодня люди ищут не „идеальную любовь“, а честность и эмоциональную зрелость. Отторжение вызывают холодность, игры и эгоцентризм — те самые черты, что раньше казались привлекательными,» — рассказала главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева

