Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях

Наиболее положительными персонажами с романтической точки зрения женщины назвали Пьера Безухова (22%), Петра Гринева (16%) и Андрея Болконского (14%). Мужчины чаще всего в такой категории выбирали Маргариту (17%), Наташу Ростову (16%) и Татьяну Ларину (14%). Авторы исследования отмечают, что Маргарита вошла одновременно и в список ред-флагов и в топ грин-флагов. Эксперты называют это проявлением «комплекса Мадонны-блудницы»: мужчины восхищаются силой, свободой и чувственностью этой героини, но в то же время опасаются его.