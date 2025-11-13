Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях. Исследования об этом провели дейтинг-приложение Twinby и книжный сервис «Строки» совместно с аналитиками холдинга «МТС Медиа». Его результаты доступны «Афише Daily».
Для женщин самыми настораживающими персонажами стали Родион Раскольников (22%), Евгений Онегин (19%) и Илья Обломов (19%). Мужчинам самыми опасными для отношений показались Анна Каренина (18%), Маргарита (11%) и Соня Мармеладова (11%). У молодых россиян 18–24 лет в антирейтинге лидируют Обломов и Онегин (по 25%), а также Тихон Кабанов (22%) и Печорин (21%). Среди их негативных качеств — инфантильность, пассивность и эмоциональная закрытость.
Наиболее положительными персонажами с романтической точки зрения женщины назвали Пьера Безухова (22%), Петра Гринева (16%) и Андрея Болконского (14%). Мужчины чаще всего в такой категории выбирали Маргариту (17%), Наташу Ростову (16%) и Татьяну Ларину (14%). Авторы исследования отмечают, что Маргарита вошла одновременно и в список ред-флагов и в топ грин-флагов. Эксперты называют это проявлением «комплекса Мадонны-блудницы»: мужчины восхищаются силой, свободой и чувственностью этой героини, но в то же время опасаются его.
И мужчины и женщины отметили, что не так важен конкретный герой, сколько тип поведения. Самые неприятные типажи: манипуляторы и нарциссы-мужчины (их назвали 38% женщин и 25% мужчин); корыстные женщины (28% женщин и 22% мужчин); опасные и деструктивные личности (26% женщин и 20% мужчин).
Согласно опросу, женщины чаще ассоциируют себя с Маргаритой (19%), она более чем вдвое опередила Татьяну Ларину (8%). У мужчин оценки распределены равномерно, главных персонажей для подражания у респондентов в исследовании не выделили. 41% женщин и 37% мужчин не ассоциируют себя ни с одним персонажем классики.
«Для поколения 20–30 лет романтика — это уже не страдание, а осознанный выбор. Сегодня люди ищут не „идеальную любовь“, а честность и эмоциональную зрелость. Отторжение вызывают холодность, игры и эгоцентризм — те самые черты, что раньше казались привлекательными,» — рассказала главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева