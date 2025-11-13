Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»

«В 2025 году музею AZ исполнилось 10 лет. В течение всего времени мы реализовали и продолжаем реализовывать успешные проекты не только в стенах музея, но и в Фонде Франко Дзеффирелли во Флоренции, в Третьяковской галерее, Русском музее в Петербурге, в Иванове, Иркутске и других городах России, задавая высокую планку музейной экспозиции», — рассказала основатель и генеральный директор музея Наталия Опалева.