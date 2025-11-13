Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»

21 ноября музей AZ откроется после ремонта. Первой выставкой в обновленном пространстве станет «Анатолий Зверев. Открытое хранение». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба музея.
В экспозицию войдут более 260 работ, среди которых 67 автопортретов Зверева и 88 картин из собрания Георгия Костаки. Они были переданы в дар музею дочерью коллекционера Алики Костаки в 2013 году.
Формат открытого хранения сотрет грань между фондом и выставкой и позволит каждому зрителю самостоятельно выбрать маршрут перемещения, выстроить смысловые связи между работами.
Выставка развернется сразу на трех этажах. Весь второй этаж займут автопортреты, а на третьем экспозиция будет сочетаться с поп-ап-кинотеатром, концертной площадкой, лекторием и пространством для мастер-классов.
Куратор проекта Катя Бочавар также представит сайт-специфик — видеоперформанс в жанре современного танца, который объединит все три этажа музея.
«В 2025 году музею AZ исполнилось 10 лет. В течение всего времени мы реализовали и продолжаем реализовывать успешные проекты не только в стенах музея, но и в Фонде Франко Дзеффирелли во Флоренции, в Третьяковской галерее, Русском музее в Петербурге, в Иванове, Иркутске и других городах России, задавая высокую планку музейной экспозиции», — рассказала основатель и генеральный директор музея Наталия Опалева.
Она также отметила, что, проводя рестарт проекта, музей сохраняет основные принципы: ключевыми направлениями остаются исследование и популяризация творчества Анатолия Зверева и других представителей неофициального искусства второй половины XX века, а также активная работа с современными художниками.
Так, «Открытое хранение» предполагает резиденцию музея AZ. Для участия будут отобраны художники, искусствоведы, культурологи, видеографы и журналисты, а результаты их работы представят в сентябре 2026 года на выставке.
Выставка «Анатолий Зверев. Открытое хранение» продлится до 4 октября 2026 года.