Официальный аккаунт фильма Хлои Чжао «Хэмнет» опубликовал видео с исполнителями главных ролей — Джесси Бакли и Полом Мескалом. В нем актеры делятся впечатлениями о работе над картиной. Премьера запланирована на 5 декабря.
«В этой истории столько души и человечности. Хлоя [Чжао] нашла способ разбить тебе сердце, а затем вернуть его обратно», — говорит Джесси Бакли.
Актриса, известная зрителю по «Потерянной дочери» Мэгги Джилленхол и «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана, в «Хэмнете» сыграла супругу Уильяма Шекспира. Роль драматурга исполнил Пол Мескал — звезда сериала «Нормальные люди» по роману Салли Руни, фильмов «Солнце мое» и «Гладиатор-2».
Хэмнет — имя сына Шекспира и его супруги. В 1596 году пара пережила его смерть: мальчик скончался в возрасте 11 лет. В основу фильма лег роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Писательница создала сценарий экранизации вместе с Чжао.
В актерский состав проекта также вошли Эмили Уотсон («Рассекая волны»), Джо Элвин («Разговоры с друзьями»), Джек Шаллу (исполнил главную роль в мюзикле «Гамильтон!») и Дэвид Уилмот («Чудо»). Роль Хэмнета исполнит юный актер Джейкоби Джуп.