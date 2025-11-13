Официальный аккаунт фильма Хлои Чжао «Хэмнет» опубликовал видео с исполнителями главных ролей — Джесси Бакли и Полом Мескалом. В нем актеры делятся впечатлениями о работе над картиной. Премьера запланирована на 5 декабря.