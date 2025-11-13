Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»

Фото: Минобороны России

Сербский режиссер Эмир Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“», пишет ТАСС. Об этом он рассказал на творческой встрече во ВГИК.

По его словам, работа над книгой будет завершена до конца года. В основу романа легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла. «Фильм будет [называться], наконец, „Как я снял ‚Преступление и наказание‘“, а роман будет „Как я не снял ‚Преступление и наказание‘“», — рассказал режиссер.

В октябре на встрече со студентами МГУ режиссер рассказал, что фильм «Как я снял „Преступление и наказание“» повествует о молодом режиссере, который в процессе кинопроизводства сталкивается с моральной дилеммой, сопоставимой с сюжетом романа Достоевского.

На данный момент Кустурица работает над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Сценарий проекта уже закончен.

