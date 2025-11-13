Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»

По его словам, работа над книгой будет завершена до конца года. В основу романа легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла. «Фильм будет [называться], наконец, „Как я снял ‚Преступление и наказание‘“, а роман будет „Как я не снял ‚Преступление и наказание‘“», — рассказал режиссер.