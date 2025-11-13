В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных

Согласно ГОСТу, минимальная площадь игровой площадки для собак составляет 200 квадратных метров, места для выгула должны быть огорожены забором высотой до 0,7 метра или кустарником. Прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными зонами. ГОСТ указывает на необходимость зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.