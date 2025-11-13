В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ к территориям для выгула собак, пишет «Коммерсантъ».
В ГОСТе устанавливаются правила для игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон для собак. Он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
Документ создавался фондом «Институт развития городов Республики Татарстан» при участии Российской кинологической федерации (РКФ), общественной организации «Кинология-XХI век» и проекта «Собакин город». ГОСТ еще не опубликован, однако «Коммерсантъ» ознакомился с текстом.
Согласно ГОСТу, минимальная площадь игровой площадки для собак составляет 200 квадратных метров, места для выгула должны быть огорожены забором высотой до 0,7 метра или кустарником. Прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными зонами. ГОСТ указывает на необходимость зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.
Необходимость разработки стандарта вызвана ростом числа домашних собак в городах, пояснили в Росстандарте. Количество животных, по оценкам ведомства, варьируется от 22 млн до 25,5 млн особей. ГОСТ является добровольным, но если на него появится ссылка в нормативно-правовых актах (например, в муниципальных) или упоминание в контрактах или техзаданиях для подрядчиков, то документ станет обязательным, отмечает издание.