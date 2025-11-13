Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья

Фотоловушка национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае запечатлела двух медведей у меточного дерева. Их движения показались сотрудникам похожими на танец.
Фотоловушки позволяют ученым наблюдать за жизнью животных, не беспокоя их. На территории «Земли леопарда» установлено более 450 фотоловушек. Камеры срабатывают при обнаружении движения.
На этот раз в кадр попали два самца бурого медведя в возрасте 3–4 лет. По их поведению специалисты определили, что место для животных было новым: они в течение 40 минут изучали запахи и оставляли свои.
Меточному дереву, у которого их запечатлели, около 200–250 лет. Такие деревья работают как способ коммуникации лесных жителей — звери оставляют и регулярно обновляют свои метки, а также знакомятся с чужими. Например, молодые животные долго и тщательно обнюхивают дерево и лишь потом оставляют свою метку.