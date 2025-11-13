Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья

Фото: @amurleo_land

Фотоловушка национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае запечатлела двух медведей у меточного дерева. Их движения показались сотрудникам похожими на танец.

Фотоловушки позволяют ученым наблюдать за жизнью животных, не беспокоя их. На территории «Земли леопарда» установлено более 450 фотоловушек. Камеры срабатывают при обнаружении движения.

© @amurleo_land
© @amurleo_land
© @amurleo_land

На этот раз в кадр попали два самца бурого медведя в возрасте 3–4 лет. По их поведению специалисты определили, что место для животных было новым: они в течение 40 минут изучали запахи и оставляли свои.

Меточному дереву, у которого их запечатлели, около 200–250 лет. Такие деревья работают как способ коммуникации лесных жителей — звери оставляют и регулярно обновляют свои метки, а также знакомятся с чужими. Например, молодые животные долго и тщательно обнюхивают дерево и лишь потом оставляют свою метку.

