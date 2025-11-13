Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

Роскачество рекомендовало не говорить о личном рядом с умными колонками, пишет ТАСС.
В ведомстве указали, что полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона. «Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Он отметил, что при выборе такого устройства ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Полезной практикой также будет регулярная проверка разрешений, предоставленных всем устройствам умного дома.
В Роскачестве посоветовали отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам — например, камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками. «Это гарантирует, что даже в случае гипотетического взлома программного обеспечения доступ к камере будет заблокирован», — отметили в организации.