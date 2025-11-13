Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

В ведомстве указали, что полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона. «Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.