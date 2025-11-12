Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин

Я была честна. В ответ на то, что ее команда сказала, что она делает это [только] ради сюжета. Мне кажется, более уместной была бы личная цитата Сидни: «Все, что я делаю в своей карьере, я делаю не только для сюжетов, но и как стратегические бизнес-решения».

Руби Роуз