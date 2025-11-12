Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин

Австралийская актриса Руби Роуз, известная по сериалам «Оранжевый — хит сезона» и «Бэтвумен», жестко раскритиковала актрису Сидни Суини за ее работу в фильме «Кристи». Роуз посвятила ленте пост в Threads*.
Роуз заявила, что изначально сама должна была исполнить главную роль в байопике боксерши Кристи Мартин. «Оригинальный сценарий был невероятным. Меняющим жизни», — подчеркнула она.
По мнению артистки, участие Суини в картине «испортило фильм». Звезда «Белого лотоса» и «Эйфории» не только сыграла в проекте центрального персонажа, но и выступила продюсером постановки.
Журналист Дэвид Е. Филлипс возразил актрисе. Он заявил, что лично обсудил байопик с самой Кристи Мартин. По словам Филлипса, спортсменка не согласна со взглядом Роуз на картину.
«Когнитивный диссонанс был бы очень тяжелым. Но правда в том, что никто из тех, кто должен был посмотреть фильм, этого не сделал. И никогда не сделает», — ответила Руби, очевидно, сославшись на негативное отношение к Суини части аудитории в свете скандала с рекламой American Eagle.
Одна из подписчиц уточнила у актрисы, почему та так не любит Суини и дело ли в политических взглядах последней. «Я не люблю людей, которые отказываются порицать превосходство белых», — сказала Роуз и добавила, что высказалась в ответ на заявление Суини, оправдывающее неудачу ленты в прокате.
Ранее Суини опубликовала пост в инстаграме*, в котором заявила, что гордится фильмом «Кристи». Сидни подчеркнула, что кинематографисты «не всегда создают искусство только ради цифр».
«Я горжусь тем, что представляю кого-то столь сильного и стойкого как Кристи Мартин. Этот опыт стал одной из величайших наград в моей жизни. Этот фильм выступает за выживание, отвагу и надежду. Благодаря нашей кампании мы помогли привлечь внимание людей к тем, что пострадал от домашнего насилия. Мы все подписались на этот фильм с верой, что история Кристи может спасти жизни», — написала актриса.
Сидни назвала ленту «самым впечатляющим проектом» в своей жизни. «Если Кристи придала смелости хотя бы одной женщине сделать первый шаг к безопасности, значит, мы добились успеха», — сказала она.
Это высказывание показалось неискренним не только Роуз. «Фильм провалился из-за человека, который представлял его», — отметила одна из подписчиц. «Эта история заслуживает быть рассказанной, но, поскольку в нее была вовлечены ты, она не будет рассказана многим», — добавила другая. «Руби Роуз должна была получить эту роль. Она бы справилась феноменально», — написала третья.
Драму «Кристи» снял режиссер Дэвид Мишо. Он рассказал о карьере самой известной американки на боксерском ринге 90-х годов. Кристи Мартин выступала с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году. В 2010 году она пережила покушение на убийство со стороны своего мужа.
Фильм впервые показали в сентябре на кинофестивале в Торонто. Критики тогда высказали смешанную оценку картины. Работу Суини, впрочем, хвалили — ей даже прочили «Оскар».
Скандал с актрисой разгорелся еще летом и повлиял на посещаемость магазинов American Eagle. В ноябре его вспомнили с новой силой, поскольку Суини отказалась комментировать ситуацию в интервью GQ — и стала мемом.