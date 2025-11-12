Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе

Французская фигуристка Сурия Бонали, пять раз выигравшая Чемпионат Европы и трижды ставшая серебряной медалисткой Чемпионата мира, рассказала в соцсетях, что у нее похитили все завоеванные за спортивную карьеру награды.

Бонали поделилась, что ее дом в Лас-Вегасе ограбили в начале ноября. Двое преступников пробрались в него, пока Сурия находилась в Миннессоте, где ухаживала за тяжело больной матерью, написал Fox5 Vegas.

По информации телеканала, воры посещали дом Бонали в течение четырех дней подряд. Камеры виденаблюдения зафиксировали, что на территорию приходили разные люди. Они разбили окна в доме и отключили Wi-Fi.

Фигуристка отметила, что злоумышленники унесли с собой в том числе медали чемпионатов мира и Европы, а также юниорские награды. «Я злюсь. Иногда мне хочется плакать. Некоторые люди просто считают, что лучше что-то украсть, чем пойти на работу», — прокомментировала свои эмоции спортсменка.

Бонали попросила жителей Лас-Вегаса проявить бдительность и обратиться в полицию, если они увидят где-либо в продажу золотые и серебряные медали. «Я надеюсь, что, возможно, найду какие-нибудь медали. Я надеюсь и очень молюсь, чтобы никто не расплавил их», — сказала она в интервью Fox5 Vegas.

Бонали подала заявление в полицию. Она не намерена уезжать из Лас-Вегаса. Чемпионка призналась, что усилит меры безопасности в своем жилье. Она планирует установить больше камер вокруг дома.

Сурия Бонали — одна из ярчайших фигуристок мира 80-90-х годов. Она девять раз выигрывала чемпионат Франции, пять раз становилась чемпионкой Европы, была чемпионкой мира среди юниоров и стала трехкратной серебряной призеркой мирового первенства. Зрителям Бонали запомнилась уникальным элементом — сальто назад с приземлением на одну ногу. Сейчас Бонали — 51 год, она проходит лечение от рака молочной железы. Ее мать борется с раком легких, грудины и молочной железы.

