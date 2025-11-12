Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix

Фото: HBO Max

Актриса Мишель Монахан, известная по сериалам «Белый лотос» и «Настоящий детектив», снимется в сериале о хоккее, который выпустит Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Проект разработает продакшн-компания 21 Laps Шона Леви. В сериале будет восемь эпизодов. В них расскажут о школьной хоккейной команде из рабочего городка Саут-Дороти в Миннесоте, которая десятилетиями выпускает звезд НХЛ под руководством легендарного тренера Салли Салливана.

Трагедия переворачивает жизнь города: в автокатастрофе погибают несколько игроков и сам Салли. Теперь жена тренера Харпер должна взять на себя его роль и сформировать новую команду из сломленных молодых людей.

Сериал расскажет вдохновляющую историю о том, как аутсайдеры объединяются, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой город и превратить общее горе в источник силы. Монахан исполнит роль Харпер.

Создателем шоу выступит Ник Наведа. «Я хранил Саут‑Дороти и его жителей в своем сердце столько, сколько себя помню», — признался он. Шоураннером станет Бриджет Бедард, а режиссером первых двух эпизодов будет Трей Эдвард Шульц. 

Продюсерами проекта станут Леви, Дэн Левин, Роберт Этвуд, Моэра Айнаи. Когда состоится релиз сериала, пока неизвестно.

Монахан в ближайшее время сыграет в еще одном проекте Netflix — комедии «Младший брат». Участие в фильме также подтвердили Джон Сина («Миротворец», «Форсаж-10») и Эрик Андре
 

