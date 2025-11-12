Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix

Проект разработает продакшн-компания 21 Laps Шона Леви. В сериале будет восемь эпизодов. В них расскажут о школьной хоккейной команде из рабочего городка Саут-Дороти в Миннесоте, которая десятилетиями выпускает звезд НХЛ под руководством легендарного тренера Салли Салливана.