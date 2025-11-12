Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком

Иллюстрация: Роскосмос

Роскосмос запустит в ночь с 13 на 14 декабря авиарейс Astro Nigh для наблюдения за метеорным потоком Геминиды. Об этом говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Пассажиры вылетят из московского аэропорта «Внуково», а после «астрономического шоу» вернутся туда же. На время полета придется пик активности Геминид, интенсивность потока составит до 150 метеоров в час.

В Роскосмосе говорят, что в эту ночь, возможно, получится увидеть и северное сияние. На борту обещают лекции от космонавтов, ученых и астрономов, а также диджей-сет и астроужин. Полет пройдет на высоте 10 тыс. метров, а значит городская засветка и облачность точно не будут мешать наблюдениям.

На сайте проекта можно купить билеты на два борта ― ТУ-204-100B Центра подготовки космонавтов Роскосмоса и Boeing 737-700. Билеты на первый стоят от 150 тыс. рублей (за места у прохода в комфорт-классе) до 280 тыс. рублей (в бизнес-классе у иллюминатора). Цены на второй варьируются от 95 тыс. до 290 тыс.

7 сентября научно-техническая гильдия «Рубежи науки» вместе с Роскосмосом запустила спецрейс Astro Nigh для наблюдения за лунным затмением. Тогда четыре самолета, включая борт госкорпорации, вылетели из Внуково, развернулись над Северным полярным кругом и вернулись назад в аэропорт. За четыре часа пассажиры стали свидетелями всех фаз полного затмения Луны.

