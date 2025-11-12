Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Горничная», в котором снялись Аманда Сейфрид и Синди Суини. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 19 декабря, а в российский — 8 января.
Лента расскажет о девушке Милли, которая устраивается домработницей к богатой паре — Нине и Эндрю Винчестерам. Постепенно она понимает, что хозяева не такие безобидные, каким кажутся на первый взгляд.
В картине появятся Брэндон Скленар («Все закончится на нас»), Микеле Морроне («Еще одна простая просьба»), Элизабет Перкинс («Утреннее шоу»), Меган Фергюсон («911: Служба спасения»). Режиссером проекта стал Пол Фейг («Простая просьба»).
Производством фильма занималась студия Lionsgate. В основу ленты лег роман Фриды МакФадден. Его переработала в сценарий Ребекка Сонненшайн.
Сидни Суини недавно снялась в байопике «Кристи». Он рассказывает о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах.
Аманда Сейфрид сыграла офицера полиции в мини-сериале «Long Bright River» («Алая река»). В центре сюжета — серия убийств, произошедшая в районе, который патрулирует героиня. Премьера состоялась в марте на Peacock.