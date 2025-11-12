Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

«Спорт и еда объединяют людей так, как ничто другое. <…> Я рада объединиться с „Даллас Ковбойс“, чтобы запустить сериал и показать, как любовь города к своей команде воплощается в кухне, традициях игровых дней и непоколебимой преданности болельщиков, передаваемой из поколения в поколение», — сказала актриса.