Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Американская актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», снимется в реалити-шоу «NFL Hometown Eats». Оно выйдет на стриминговом сервисе Roku, сообщил Deadline.
Проект будет состоять из трех эпизодов. В них известные поклонники американского футбола вместе со звездами спорта выйдут на улицы Далласа, окунутся в местные традиции и переживут моменты игрового дня команды «Даллас Ковбойс».
Производством сериала занимаются компании NFL Films, Alfred Street Industries, Hyphenate Media Group и Skydance Sports. Лонгория будет ведущей шоу и его исполнительным продюсером.
«Спорт и еда объединяют людей так, как ничто другое. <…> Я рада объединиться с „Даллас Ковбойс“, чтобы запустить сериал и показать, как любовь города к своей команде воплощается в кухне, традициях игровых дней и непоколебимой преданности болельщиков, передаваемой из поколения в поколение», — сказала актриса.
Другими продюсерами проекта будут Крис Абрего, Рашель Мендес и Ян Самплин из Hyphenate Media Group, Джейн Липсиц, Дэн Катфорт, Дэн Вольпе и Нэн Стрейт из Alfred Street Industries, а также Джесси Сисголд, Джейсон Т. Рид, Джон Вайнбах и Лорен Гаффни из Skydance Sports.
Ранее Netflix представил реалити-шоу, посвященное чирлидерам команды «Даллас Ковбойс». Проект получил два сезона, его успех позволил участницам коллектива получить 400%-ную прибавку к зарплате.