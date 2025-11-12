Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Арина Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон
Антонин Трон стал креативным директором Balmain
Пэрис Джексон заявила, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году
Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера
Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»
В Москве запустили первый трамвайный диаметр
На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя
Sony анонсировала первый игровой монитор для PlayStation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне

Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Фото: evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», снимется в реалити-шоу «NFL Hometown Eats». Оно выйдет на стриминговом сервисе Roku, сообщил Deadline.

Проект будет состоять из трех эпизодов. В них известные поклонники американского футбола вместе со звездами спорта выйдут на улицы Далласа, окунутся в местные традиции и переживут моменты игрового дня команды «Даллас Ковбойс».

Производством сериала занимаются компании NFL Films, Alfred Street Industries, Hyphenate Media Group и Skydance Sports. Лонгория будет ведущей шоу и его исполнительным продюсером.

«Спорт и еда объединяют людей так, как ничто другое. <…> Я рада объединиться с „Даллас Ковбойс“, чтобы запустить сериал и показать, как любовь города к своей команде воплощается в кухне, традициях игровых дней и непоколебимой преданности болельщиков, передаваемой из поколения в поколение», — сказала актриса.

Другими продюсерами проекта будут Крис Абрего, Рашель Мендес и Ян Самплин из Hyphenate Media Group, Джейн Липсиц, Дэн Катфорт, Дэн Вольпе и Нэн Стрейт из Alfred Street Industries, а также Джесси Сисголд, Джейсон Т. Рид, Джон Вайнбах и Лорен Гаффни из Skydance Sports.

Ранее Netflix представил реалити-шоу, посвященное чирлидерам команды «Даллас Ковбойс». Проект получил два сезона, его успех позволил участницам коллектива получить 400%-ную прибавку к зарплате. 

Расскажите друзьям