Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»

Главную роль исполняет лауреат «Оскара» Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Кролик Джоджо»). Он играет человека, утверждающего, что прибыл из далекого постапокалиптического будущего. В этом мире апокалипсис случился из‑за вышедшего из‑под контроля искусственного интеллекта. В начале фильма герой заходит в лос-анджелесскую закусочную, надеясь найти людей, которые помогут ему предотвратить катастрофу. Но его принимают за сумасшедшего бездомного.