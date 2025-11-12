Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»

Фото: Briarcliff Entertainment/YouTube

Вышел тизер-трейлер фильма «Удачи, веселитесь, не умрите» («Good Luck, Have Fun, Don’t Die») ― первой за девять лет работы Гора Вербински, режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря». Старт зарубежного проката намечен на 13 февраля 2026 года.

Главную роль исполняет лауреат «Оскара» Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Кролик Джоджо»). Он играет человека, утверждающего, что прибыл из далекого постапокалиптического будущего. В этом мире апокалипсис случился из‑за вышедшего из‑под контроля искусственного интеллекта. В начале фильма герой заходит в лос-анджелесскую закусочную, надеясь найти людей, которые помогут ему предотвратить катастрофу. Но его принимают за сумасшедшего бездомного.

Видео: Briarcliff Entertainment/YouTube

Помимо Рокуэлла, в фильме снялись Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц, Асим Чаудри, Том Тейлор и Джуно Темпл. Сценарий написал Мэттью Робинсон — автор романтической комедии «Изобретение лжи» (2009) и сценарист приключенческой ленты «Дора и затерянный город» (2019).

Мировая премьера «Удачи, веселитесь, не умрите» состоялась в сентябре на фестивале Fantastic Fest в Остине, штат Техас.

Гор Вербински дебютировал в полном метре в 1997 году с семейной комедией «Мышиная охота», а известность получил в начале 2000-х после американского ремейка японского хоррора «Звонок» и первых трех частей франшизы «Пираты Карибского моря». В 2011 году он получил номинацию на «Оскар» за мультфильм-вестерн «Ранго».

