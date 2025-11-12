Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
Арина Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон

Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка мира Арина Соболенко установила новый рекорд WTA по призовым за один сезон. За 2025 год белорусская теннисистка заработала более 15 млн долларов за результаты на корте, сообщает Tennis.com.

Соболенко смогла побить рекорд Серены Уильямс, установленный в 2013 году. Тогда американка заработала 12,3 млн долларов, выиграв 78 матчей из 82 и завоевав 11 титулов, включая победы на Ролан Гаррос, US Open и Итоговом турнире WTA.

27-летняя Соболенко в этом году выиграла 63 из 75 матчей в одиночном разряде, став обладательницей четырех титулов. В частности, она второй раз подряд победила на US Open, что принесло ей 5 млн долларов.

Второе место на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде добавило спортсменке 2,7 млн долларов. Там она уступила в финале Елене Рыбакиной из Казахстана. Еще свыше 2,5 млн Соболенко заработала, став финалисткой Australian Open и турнира в Париже.

Накануне финала в Эр-Рияде белорусская теннисистка призналась, что деньги ― не ее главный стимул: «Я просто очень люблю этот спорт. Мне нравится бороться, нравится испытывать себя на пределе. Ну и, конечно, когда побеждаешь, думаешь: „О, неплохой чек получился“. Но во время матча это никогда не приходит в голову… Хотя чек действительно неплохой».

