Антонин Трон стал креативным директором Balmain

Фото: balmain

Французский дизайнер Антонин Трон стал новым креативным директором Balmain. Об этом сообщил WWD.

Трон представит первую коллекцию для модного дома в марте в рамках осенне-зимнего сезона 2026 года. Последняя коллекция Трона до перехода в Balmain вышла в осенне-зимнем сезоне 2025 года, ее он создал для собственного бренда Atlein.

СМИ подчеркнуло, что отныне Трон будет работать исключительно для Balmain. Кто возглавит Atlein, который модельер основал в 2016 году, не уточняется.

«У Balmain поистине вдохновляющая история. В основе этого дома моды лежат мастерство, культура, чувственность и элегантность — яркая, точная и смелая мода. Это глубоко созвучно мне, и я считаю честью возможность продолжать это невероятное наследие», — прокомментировал назначение дизайнер.

Трон также выразил благодарность своему предшественнику Оливье Рустену «за то, что он превратил Balmain в тот всемирный бренд, которым он является сегодня». Рустен работал в модном доме 16 лет и недавно покинул его.

Трон — выпускник Королевской академии изящных искусств Антверпена, он учился вместе с  Демной Гвасалия и Гленом Мартенсом. Антонин начинал карьеру с дизайна мужской одежды для Louis Vuitton. Затем он работал над женскими коллекциями в Givenchy и Balenciaga, а также сотрудничал с Saint Laurent.

В 2026 году модный мир ждет множество перемен. Свои первые коллекции представят Мария Грация Кьюри в Fendi, Мерилл Рогге в Marni, Рэйчел Скотт в Proenza Schouler и Джейден Смит в мужском отделе Christian Louboutin. Кроме того, Грейс Уэльс Боннер покажет первую коллекцию для Hermes в 2027 году. 
 

