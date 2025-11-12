Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали первый тизер-трейлер сиквела «Дьявол носит Prada». Он выйдет в кинопрокат 1 мая 2026 года.
Ролик переносит зрителей в редакцию журнала Runway, в которой работала главная героиня первого фильма Энди. Она вновь появляется в офисном здании и сталкивается в лифте с Мирандой Пристли.
Роли Энди и Миранды вновь сыграли Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. Режиссером сиквела стал Дэвид Френкель, а сценаристом — Элин Брош МакКенна. Продюсерами снова выступили Венди Файнерман и Карен Розенфельт.
В актерский состав проекта вошли Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним присоединились Люси Лю («Ангелы Чарли»), Джастин Теру («Оставленные»), Б.Дж.Новак («Месть»), Полин Шаламе («Сексуальная жизнь студенток») и Леди Гага.
«Дьявол носит Prada-2» расскажет, как главред модного журнала Миранда Пристли сталкивается с упадком печатной прессы. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь руководит люксовой компанией, и ее рекламный бюджет — это именно то, что необходимо изданию Пристли.
Известно, что Нейта в исполнении Адриана Греньера в сиквеле не будет. Новый любовный интерес героини Энн Хэтэуэй сыграет Патрик Браммалл. Он снимался в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой». В настоящее время Браммалл готовится к роли полицейского, чья жизнь развалилась после исчезновения маленькой дочери, в сериале «Диспетчер».