Пэрис Джексон заявила, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки

Американская певица и актриса Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, рассказала в тиктоке о последствиях употребления наркотиков. Она призналась, что зависимость «разрушила ее жизнь».
Джексон поделилась, что употребление наркотиков привело ее к перфорации носовой перегородки. Девушка показала подписчикам отверстие в носу и пошутила, что может продеть сквозь него спагетти.
Пэрис отметила, что живет с перфорацией с 20 лет. Сейчас артистке 27 лет. Джексон могла бы закрыть отверстие в ходе пластической операции, но она не намерена этого делать.
«Я не хочу делать пластическую операцию, чтобы это исправить, потому что я почти шесть лет веду трезвый образ жизни. А когда делаешь операцию, приходится принимать таблетки. Я не хочу рисковать с этим», — пояснила она.
Джексон призналась, что перфорация доставляет ей неудобства, когда она работает в звукозаписывающей студии. Все потому что нос певицы издает свистящие звуки, когда она дышит с его помощью.