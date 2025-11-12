Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году

Фото: Sergey Tarasov/Unsplash

Коммерческие компании работают над тем, чтобы в 2026 году запустить в Москве первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне. Об этом на пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит «Интерфакс».

Мишустин напомнил, что в октябре автономный легковой автомобиль уже совершил самостоятельную поездку из Тулы в Москву и обратно. Водитель-испытатель был в машине, но ни разу не вмешался в управление.

По словам премьера, формирование полноценного рынка беспилотных перевозок в России продолжится. При этом Мишустин считает, что такие технологии должны внедряться лишь после всех необходимых испытаний и при гарантии безопасности для граждан.

В Москве уже ходит беспилотный трамвай (в 2026 году количество таких трамваев должно достичь 15), а вскоре начнется тестирование первого беспилотного метропоезда. К 2035 году 60% поездов метро в столице планируют сделать беспилотными.

