Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера

Кубино-испанская актриса Ана де Армас («Блондинка», «Балерина») присоединится к касту фильма «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера. Об этом сообщил Deadline.

По информации СМИ, артистка завершает переговоры об участии в картине. В проекте, сюжет которого держат в секрете, поучаствуют также Кэмерон Диас и Бенисио дель Торо.

Съемки фильма начнутся в ближайшее время в Нью-Йорке. Его продюсерами выступят Молли Смит, Трент и Тэд Лакинбиллы из Black Label, а также Патрик Ваксбергер из 193, Рэйчел Смит, Брэдли Томас, Эшли Стерн, Рик Йорн и Скотт Гринберг.

«Реконструкция» станет вторым совместным проектом Сингера, Black Label Media и Дель Торо. Сингер поставит ленту по собственному сценарию.

Ана де Армас недавно появилась в триллере «Эдем» вместе с Джудом Лоу. «Афиша Daily» рассказывала, почему не стоит пропускать этот фильм в отечественном кинопрокате.

