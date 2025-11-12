Британская певица Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда, в основу которого ляжет одноименный роман Энн Райс 1982 года. Об этом сообщил Variety.
Лента расскажет о двух мужчинах, живущих в Италии в XVIII веке — венецианском дворянине и оперном певце, чьи жизни неожиданным образом переплетаются. Форд сам напишет сценарий экранизации и станет ее продюсером и режиссером.
Адель, как утверждается, исполнит одну из главных ролей. В актерский состав проекта войдут также Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Киран Хайндс, Джордж МакКей, Марк Стронг, Колин Ферт, Пол Беттани, Оуэн Купер, Хантер Шефер, Тандиве Ньютон.
Кроме того, в фильме снимутся Дэниел Куинн-Тойе, Жозефина Тизен, Теодор Пеллерен, Дэрил МакКормак, Кассиан Билтон, Хаук Ханненманн и Люкс Паскаль. Съемки начнутся в январе, они пройдут в Лондоне и Риме.
Ожидается, что картина выйдет на экраны осенью 2026 года. Комания Форда самостоятельно финансирует ленту и планирует найти покупателя после завершения производства.
Том Форд — фэшн-дизайнер, бывший креативный директор Gucci и Ives Saint Laurent. Он дебютировал в режиссуре в 2009 году с фильмом «Одинокий мужчина». Его вторая работа «Под покровом ночи» получила приз жюри Венецианского кинофестиваля в 2016 году.