Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»

Иллюстрация: Nintendo UK/YouTube

Nintendo и Universal представили трейлер анимационного фильма «The Super Mario Galaxy Movie» ― продолжения картины «Супербратья Марио. Фильм». Старт проката намечен на 3 апреля 2026 года.

Вначале трейлера Марио и Луиджи дразнят миниатюрного Боузера: в конце первого фильма он превратился в крошечного пленника братьев-сантехников. Затем Марио и принцесса Пич отправляются в космическое путешествие вместе с Луиджи и Тоадом.

Видео: Nintendo UK/YouTube

Название картина позаимствовала у игры Super Mario Galaxy, вышедшей в 2007 году на Wii.

К озвучке вернется звездный состав из первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек).

Мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры. Среди самых кассовых анимационных лент он занимает пятое место, уступая «Нэчжа-2», «Головоломке-2», «Королю Льву» и «Холодному сердцу-2».

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа Боузера.

