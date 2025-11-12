В Москве запустили первый трамвайный диаметр

В Москве заработал трамвайный диаметр Т1, который соединяет метро «Университет» на юго-западе с Метрогородком на востоке. Об этом говорится в телеграм-канале Сергея Собянина.
Длина маршрута ― 27 километров. Он проходит через 13 районов города и 4 железнодорожных вокзала. 64 остановки расположены через каждые 300–400 метров, а интервал движения будет 6 минут.
На диаметр выйдут 50 трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Трамваи № 13 и № 39, курсирующие по участкам линии Т1, продолжат работу.
Запуск МТД стал возможен благодаря новой трамвайной линии на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой, которую открыли в сентябре. До этого трамваи не пересекали центр города.
Второй трамвайный диаметр длиной 33 километра московские власти планируют запустить весной. Он соединит метро «Чертановская» со станцией Новогиреево МЦД-4.
«МТД станут мощным дополнением к существующей инфраструктуре метро и будут работать по стандартам наземного уличного метро, обеспечивая быстрые, комфортные и надежные поездки с минимальными интервалами», ― отметил Собянин.