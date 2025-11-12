Адель дебютирует в кино в фильме «Плач к небесам» Тома Форда
В Москве планируют запустить беспилотные такси в следующем году
Ана де Армас присоединится к картине «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера
Марио и Пич отправляются в космос в трейлере «The Super Mario Galaxy Movie»
На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя
Sony анонсировала первый игровой монитор для PlayStation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации

В Москве запустили первый трамвайный диаметр

Фото: t.me/mos_sobyanin

В Москве заработал трамвайный диаметр Т1, который соединяет метро «Университет» на юго-западе с Метрогородком на востоке. Об этом говорится в телеграм-канале Сергея Собянина.

Длина маршрута ― 27 километров. Он проходит через 13 районов города и 4 железнодорожных вокзала. 64 остановки расположены через каждые 300–400 метров, а интервал движения будет 6 минут.

На диаметр выйдут 50 трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Трамваи № 13 и № 39, курсирующие по участкам линии Т1, продолжат работу.

Запуск МТД стал возможен благодаря новой трамвайной линии на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой, которую открыли в сентябре. До этого трамваи не пересекали центр города.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 километра московские власти планируют запустить весной. Он соединит метро «Чертановская» со станцией Новогиреево МЦД-4.

«МТД станут мощным дополнением к существующей инфраструктуре метро и будут работать по стандартам наземного уличного метро, обеспечивая быстрые, комфортные и надежные поездки с минимальными интервалами», ― отметил Собянин.

Расскажите друзьям