На Бродвее прошла премьера спектакля с Томом Фелтоном в роли Драко Малфоя

11 ноября в Бродвейском театре в Нью-Йорке прошла премьера спектакля по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Джоан Роулинг. К роли Драко Малфоя вернулся Том Фелтон. Он сыграл повзрослевшего Драко, который стал отцом.
Постановку с участием Фелтона можно будет посмотреть до 10 мая 2026 года. Бродвейская версия будет сокращенной, изначально у шоу было две части. Спектакль длится 2 часа 55 минут. Для артиста шоу стало дебютом на Бродвее.
«Быть частью фильмов о Гарри Поттере было одной из величайших почестей в моей жизни. Присоединиться к этой постановке — это для меня момент замыкания круга, потому что, когда я начну играть в „Проклятом дитя“ этой осенью, я буду в том же возрасте, что и Драко в пьесе», — ранее делился актер.
Своего сына по фильму поддержал и исполнитель роли Люциуса Джейсон Айзекс. «Не могу дождаться, сынок, буду в первом ряду», — написал исполнитель роли темного волшебника в своих соцсетях в июне. Позже он добавил, что уже забронировал билеты на ноябрь.
«Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьеса, которую впервые представили летом 2016 года в лондонском театре «Палас». Ее авторами стали Джек Торн, Джон Тиффани и Джоан Роулинг, создательница серии книг о Гарри Поттере.
Спектакль рассказывает о жизни главных героев поттерианы спустя 19 лет. К этому моменту Гарри, Рон, Гермиона и их сокурсник Драко Малфой женились и растят детей. По иронии судьбы сыновья Драко и Гарри оказываются на одном факультете в школе волшебства Хогвартс и становятся близкими друзьями.