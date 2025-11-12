Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation

Устройство обладает необходимыми разъемами не только для работы с Playstation 5, но и с другой техникой. У дисплея два порта HDMI 2.1, DisplayPort, два USB Type-A и один USB Type-C для подключения адаптеров PlayStation Link. На ножке монитора находится ключок для зарядки геймпада.