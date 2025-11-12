Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation

Фото: Playstation Blog

Компания Sony выпустит 27-дюймовый игровой монитор, разработанный специально для игры на консоли Playstation 5. Устройство поступит в продажу в 2026 году в США и Японии.

«С момента запуска консоли PlayStation 5 мы видим, что игроки ценят возможность выбирать, где играть в игры для Playstation <…>. Следуя этим тенденциям, мы рады представить еще один вариант для игроков — наш новый 27-дюймовый игровой монитор с крючком для зарядки DualSense», — прокомментировал вице-президент по управлению продуктами Sony Interactive Entertainment Шузо Кикучи.

Видео: Playstation

Монитор оснащен QHD-дисплеем (разрешение 2560×1440) с поддержкой технологий HDR и VRR (переменная частота обновления). На Playstation 5 частота обновления достигает 120 Гц, а при подключении к ПК или Mac она возрастает до 240 Гц.

Устройство обладает необходимыми разъемами не только для работы с Playstation 5, но и с другой техникой. У дисплея два порта HDMI 2.1, DisplayPort, два USB Type-A и один USB Type-C для подключения адаптеров PlayStation Link. На ножке монитора находится ключок для зарядки геймпада.

В 2026 году на Xbox и Playstation выйдет файтинг-игра по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Среди игровых персонажей — Аанг, Катара, Сокка, Зуко, Азула, Тоф и Корра. Проект выполнен в стилистике 2D-анимации, подражающей оригинальному сериалу.

Avatar Legends: The Fighting Game выйдет на консолях Xbox и PlayStation. Помимо одиночной игры пользователи смогут сражаться по сети, в том числе в кросс-платформенном режиме — с теми, кто играет на других консолях.

