Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation

Компания Sony выпустит 27-дюймовый игровой монитор, разработанный специально для игры на консоли Playstation 5. Устройство поступит в продажу в 2026 году в США и Японии.
«С момента запуска консоли PlayStation 5 мы видим, что игроки ценят возможность выбирать, где играть в игры для Playstation <…>. Следуя этим тенденциям, мы рады представить еще один вариант для игроков — наш новый 27-дюймовый игровой монитор с крючком для зарядки DualSense», — прокомментировал вице-президент по управлению продуктами Sony Interactive Entertainment Шузо Кикучи.
Монитор оснащен QHD-дисплеем (разрешение 2560×1440) с поддержкой технологий HDR и VRR (переменная частота обновления). На Playstation 5 частота обновления достигает 120 Гц, а при подключении к ПК или Mac она возрастает до 240 Гц.
Устройство обладает необходимыми разъемами не только для работы с Playstation 5, но и с другой техникой. У дисплея два порта HDMI 2.1, DisplayPort, два USB Type-A и один USB Type-C для подключения адаптеров PlayStation Link. На ножке монитора находится ключок для зарядки геймпада.
В 2026 году на Xbox и Playstation выйдет файтинг-игра по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Среди игровых персонажей — Аанг, Катара, Сокка, Зуко, Азула, Тоф и Корра. Проект выполнен в стилистике 2D-анимации, подражающей оригинальному сериалу.
Avatar Legends: The Fighting Game выйдет на консолях Xbox и PlayStation. Помимо одиночной игры пользователи смогут сражаться по сети, в том числе в кросс-платформенном режиме — с теми, кто играет на других консолях.