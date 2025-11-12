Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Москве вырубят все ясенелистные клены

Фото: David A.Hofmann/Flickr

Клен ясенелистный (он же американский клен) вошел в список инвазивных растений, которые собираются полностью истребить в Москве. Об этом сказала глава столичного департамента природопользования Юлия Урожаева.

Вырубить все ясенелистные клены собираются за 10 лет. Обосновывая такой шаг, в департаменте указали, что дерево слишком быстро разрастается, а его ломкая древесина приводит к травмам и авариям. Из‑за поверхностной корневой системы оно неустойчиво в мягкой и влажной почве. Во время ливней и ураганов чаще всего падают именно ясенелистные клены. Такие деревья, по мнению московских экологов, создают угрозу для биоразнообразия.

Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко отметил, что ясенелистный клен заполняет поймы рек и создает буреломы. Специалист предложил взамен вырубленных деревьев высаживать ясень, вяз и другие виды клена — татарский или остролистный.

Всего в список инвазивных растений, составленный департаментом природопользования, вошли 32 вида. Из них семь планируют полностью истребить, а численность 25 ― контролировать, постепенно уменьшая.

В первую ― самую вредоносную группу ― попали шесть видов, от которых собираются избавиться в ближайшие три года. Среди них борщевик Сосновского, люпин многолистный, золотарник, дерево айлант и два вида рейнутрий. Эти растения захватили большие территории, бесконтрольно распространяются и опасны для человека, например, вызывают ожоги или являются мощными аллергенами, пояснили в департаменте. Во вторую группу включен лишь американский клен.

В третьей группе ― восемь видов деревьев и шесть видов кустарников, включая дуб красный, розу морщинистую, облепиху крушиновидную и черемуху виргинскую. Их запретят высаживать на зеленых территориях, поскольку при отсутствии контроля эти растения нарушают сложившиеся природные сообщества.

В четвертой группе еще 11 травянистых видов, которые менее агрессивны, чем остальные. Среди них прилипало пристающее и недотрога мелкоцветковая. Численность этих видов планируется сокращать до безопасных значений.

Расскажите друзьям