В Москве вырубят все ясенелистные клены

Вырубить все ясенелистные клены собираются за 10 лет. Обосновывая такой шаг, в департаменте указали, что дерево слишком быстро разрастается, а его ломкая древесина приводит к травмам и авариям. Из‑за поверхностной корневой системы оно неустойчиво в мягкой и влажной почве. Во время ливней и ураганов чаще всего падают именно ясенелистные клены. Такие деревья, по мнению московских экологов, создают угрозу для биоразнообразия.