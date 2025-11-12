В Москве вырубят все ясенелистные клены

Клен ясенелистный (он же американский клен) вошел в список инвазивных растений, которые собираются полностью истребить в Москве. Об этом сказала глава столичного департамента природопользования Юлия Урожаева.
Вырубить все ясенелистные клены собираются за 10 лет. Обосновывая такой шаг, в департаменте указали, что дерево слишком быстро разрастается, а его ломкая древесина приводит к травмам и авариям. Из‑за поверхностной корневой системы оно неустойчиво в мягкой и влажной почве. Во время ливней и ураганов чаще всего падают именно ясенелистные клены. Такие деревья, по мнению московских экологов, создают угрозу для биоразнообразия.
Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко отметил, что ясенелистный клен заполняет поймы рек и создает буреломы. Специалист предложил взамен вырубленных деревьев высаживать ясень, вяз и другие виды клена — татарский или остролистный.
Всего в список инвазивных растений, составленный департаментом природопользования, вошли 32 вида. Из них семь планируют полностью истребить, а численность 25 ― контролировать, постепенно уменьшая.
В первую ― самую вредоносную группу ― попали шесть видов, от которых собираются избавиться в ближайшие три года. Среди них борщевик Сосновского, люпин многолистный, золотарник, дерево айлант и два вида рейнутрий. Эти растения захватили большие территории, бесконтрольно распространяются и опасны для человека, например, вызывают ожоги или являются мощными аллергенами, пояснили в департаменте. Во вторую группу включен лишь американский клен.
В третьей группе ― восемь видов деревьев и шесть видов кустарников, включая дуб красный, розу морщинистую, облепиху крушиновидную и черемуху виргинскую. Их запретят высаживать на зеленых территориях, поскольку при отсутствии контроля эти растения нарушают сложившиеся природные сообщества.
В четвертой группе еще 11 травянистых видов, которые менее агрессивны, чем остальные. Среди них прилипало пристающее и недотрога мелкоцветковая. Численность этих видов планируется сокращать до безопасных значений.