Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Москве выбрали главную новогоднюю ель России

Фото: udprf.ru

Главной новогодней елью России в 2025 году станет вековое дерево, которое растет в Рузском муниципальном округе Московской области. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров, сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.

Специалисты выбирали из 24 деревьев из разных районов Московской области. Учитывались возраст ели, рост, размах ветвей, состояние хвои и возможность безопасной транспортировки. Большую роль играло и качество дерева: оно должно будет перенести температурные перепады и не осыпаться, поскольку стоять ему придется три недели.

В пресс-службе отметили, что спил, транспортировку, монтаж, праздничное оформление и переработку главного символа Нового года будут проводить с применением современных технологий, которые обеспечат полную сохранность и безопасность. Вскоре ель установят на Соборной площади в Москве.

В прошлом году главную новогоднюю ель нашли около деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Это было 90-летнее дерево высотой 30 метров и обхватом ствола в 60 сантиметров. Его спилили 9 декабря 2024 года.

Расскажите друзьям