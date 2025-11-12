В Москве выбрали главную новогоднюю ель России

Главной новогодней елью России в 2025 году станет вековое дерево, которое растет в Рузском муниципальном округе Московской области. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров, сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.
Специалисты выбирали из 24 деревьев из разных районов Московской области. Учитывались возраст ели, рост, размах ветвей, состояние хвои и возможность безопасной транспортировки. Большую роль играло и качество дерева: оно должно будет перенести температурные перепады и не осыпаться, поскольку стоять ему придется три недели.
В пресс-службе отметили, что спил, транспортировку, монтаж, праздничное оформление и переработку главного символа Нового года будут проводить с применением современных технологий, которые обеспечат полную сохранность и безопасность. Вскоре ель установят на Соборной площади в Москве.
В прошлом году главную новогоднюю ель нашли около деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Это было 90-летнее дерево высотой 30 метров и обхватом ствола в 60 сантиметров. Его спилили 9 декабря 2024 года.