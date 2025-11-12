В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia

Первым направлением станет рейс Бангкок — Москва. Его планируют запустить в ближайшие полгода. Для перелетов будет использоваться самолет Airbus A330, а стоимость билета в один конец составит 175–200 долларов (около 14–16 тысяч рублей). Также в планах авиакомпании запуск рейсов из Японии во Владивосток.