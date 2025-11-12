Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia

Фото: Creativeart/Freepik

Малайзийский лоукостер AirAsia выходит на российский рынок, сообщает РБК. О планах рассказал глава авиакомпании Тони Фернандес.

Первым направлением станет рейс Бангкок — Москва. Его планируют запустить в ближайшие полгода. Для перелетов будет использоваться самолет Airbus A330, а стоимость билета в один конец составит 175–200 долларов (около 14–16 тысяч рублей). Также в планах авиакомпании запуск рейсов из Японии во Владивосток.

В AirAsia прогнозируют, что ежегодный пассажиропоток на новых рейсах достигнет 1,1–1,15 миллиона человек. Из них около 500 тыс. составят туристы из стран Юго-Восточной Азии, а 600–650 тыс. — россияне, путешествующие в Азию.

Авиакомпания AirAsia была основана в 1996 году и на сегодняшний день выполняет рейсы во множество стран, включая Казахстан, Узбекистан, Японию, Южную Корею, Сингапур, Шри-Ланку, Индию и Саудовскую Аравию.

Недавно возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами авиакомпания «ИрАэро». Авиасообщение было ранее прервано из-за пандемии COVID-19. Полеты выполняются из Иркутска, а с недавнего времени — и из Хабаровска. Первый рейс по этому маршруту состоялся 28 октября.

Расскажите друзьям