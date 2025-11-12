В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia

Малайзийский лоукостер AirAsia выходит на российский рынок, сообщает РБК. О планах рассказал глава авиакомпании Тони Фернандес.
Первым направлением станет рейс Бангкок — Москва. Его планируют запустить в ближайшие полгода. Для перелетов будет использоваться самолет Airbus A330, а стоимость билета в один конец составит 175–200 долларов (около 14–16 тысяч рублей). Также в планах авиакомпании запуск рейсов из Японии во Владивосток.
В AirAsia прогнозируют, что ежегодный пассажиропоток на новых рейсах достигнет 1,1–1,15 миллиона человек. Из них около 500 тыс. составят туристы из стран Юго-Восточной Азии, а 600–650 тыс. — россияне, путешествующие в Азию.
Авиакомпания AirAsia была основана в 1996 году и на сегодняшний день выполняет рейсы во множество стран, включая Казахстан, Узбекистан, Японию, Южную Корею, Сингапур, Шри-Ланку, Индию и Саудовскую Аравию.
Недавно возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами авиакомпания «ИрАэро». Авиасообщение было ранее прервано из-за пандемии COVID-19. Полеты выполняются из Иркутска, а с недавнего времени — и из Хабаровска. Первый рейс по этому маршруту состоялся 28 октября.