Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

На выходных, 15 и 16 ноября, в Москве прогнозируются сильный дождь с мокрым снегом, похолодание до –5 градусов, ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, парковать машину вдали от деревьев и избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуют в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Ведомство также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.

Ночь с 3 на 4 ноября стала рекордно теплой для ноября: на ВДНХ зафиксировали, что воздух прогрелся до +8,2 градуса. Это значение на 10 градусов выше климатической нормы ноября. Из-за аномального тепла в городе зацвели растения, которые обычно распускаются в другое время года, например, краснокнижная пупавка, лютики и клевер. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что снежный покров в столице начнется формироваться 13 ноября.

