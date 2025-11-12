МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег

Ночь с 3 на 4 ноября стала рекордно теплой для ноября: на ВДНХ зафиксировали, что воздух прогрелся до +8,2 градуса. Это значение на 10 градусов выше климатической нормы ноября. Из-за аномального тепла в городе зацвели растения, которые обычно распускаются в другое время года, например, краснокнижная пупавка, лютики и клевер. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что снежный покров в столице начнется формироваться 13 ноября.