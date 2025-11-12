МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег

На выходных, 15 и 16 ноября, в Москве прогнозируются сильный дождь с мокрым снегом, похолодание до –5 градусов, ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, парковать машину вдали от деревьев и избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуют в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Ведомство также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.
Ночь с 3 на 4 ноября стала рекордно теплой для ноября: на ВДНХ зафиксировали, что воздух прогрелся до +8,2 градуса. Это значение на 10 градусов выше климатической нормы ноября. Из-за аномального тепла в городе зацвели растения, которые обычно распускаются в другое время года, например, краснокнижная пупавка, лютики и клевер. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что снежный покров в столице начнется формироваться 13 ноября.