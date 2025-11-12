Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»

Фото: Ivan Romano/Getty Images

Папа римский Лев XIV назвал изданию Variety четыре своих любимых фильма.

Он выделил картину Фрэнка Капры «Эта прекрасная жизнь». По сюжету готовящийся спрыгнуть с моста мужчина встречает своего ангела-хранителя. Действие происходит в канун Рождества.

Также в список любимых вошла картина недавно скончавшегося Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Этот фильм стал режиссерским дебютом актера и рассказывает о семье, пытающейся справиться с горем после самоубийства старшего сына.

Видео: @variety

Две других картины, отмеченные папой, связаны с темой Второй мировой войны. Это мюзикл Роберта Уайза «Звуки музыки» — история Марии, которая накануне войны устраивается гувернанткой в семью бывшего офицера. Фильм показывает, как их жизнь меняется после присоединения Австрии к нацистской Германии.

Завершает список картина Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», в которой он сам же и сыграл главную роль. Действие фильма разворачивается в Италии времен Второй мировой войны, и главный герой вместе с сыном отправляется в концлагерь. Чтобы защитить ребенка от ужасов войны, отец делает вид, что все происходящее вокруг — игра.

Расскажите друзьям