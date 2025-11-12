Папа римский Лев XIV назвал изданию Variety четыре своих любимых фильма.
Он выделил картину Фрэнка Капры «Эта прекрасная жизнь». По сюжету готовящийся спрыгнуть с моста мужчина встречает своего ангела-хранителя. Действие происходит в канун Рождества.
Также в список любимых вошла картина недавно скончавшегося Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Этот фильм стал режиссерским дебютом актера и рассказывает о семье, пытающейся справиться с горем после самоубийства старшего сына.
Две других картины, отмеченные папой, связаны с темой Второй мировой войны. Это мюзикл Роберта Уайза «Звуки музыки» — история Марии, которая накануне войны устраивается гувернанткой в семью бывшего офицера. Фильм показывает, как их жизнь меняется после присоединения Австрии к нацистской Германии.
Завершает список картина Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», в которой он сам же и сыграл главную роль. Действие фильма разворачивается в Италии времен Второй мировой войны, и главный герой вместе с сыном отправляется в концлагерь. Чтобы защитить ребенка от ужасов войны, отец делает вид, что все происходящее вокруг — игра.