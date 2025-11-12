Завершает список картина Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», в которой он сам же и сыграл главную роль. Действие фильма разворачивается в Италии времен Второй мировой войны, и главный герой вместе с сыном отправляется в концлагерь. Чтобы защитить ребенка от ужасов войны, отец делает вид, что все происходящее вокруг — игра.