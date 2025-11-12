«Афиша» устроит серию концертов классической музыки от Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna

10 декабря в Малом зале камерный ансамбль солистов musicAeterna исполнит программу «Chiaroscuro» ― музыкальный диалог света и тени, вдохновленный одноименным произведением Гии Канчели. В ней французская и российская музыка XX века — от Мийо и Равеля до Шнитке и Прокофьева — складывается в единое музыкальное путешествие.