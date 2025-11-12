«Афиша» устроит серию концертов классической музыки от Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna

10–13 декабря «Афиша» проведет серию концертов оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Музыканты выступят в трех залах Московской государственной консерватории имени Чайковского ― Малом, Рахманиновском и Большом. Три разные программы охватят диапазон от камерных произведений до известных симфоний.
Серия продолжит развитие «Афиши» как организатора культурных мероприятий. Теперь компания продюсирует не только один из крупнейших музыкальных фестивалей, но и масштабные академические события.
10 декабря в Малом зале камерный ансамбль солистов musicAeterna исполнит программу «Chiaroscuro» ― музыкальный диалог света и тени, вдохновленный одноименным произведением Гии Канчели. В ней французская и российская музыка XX века — от Мийо и Равеля до Шнитке и Прокофьева — складывается в единое музыкальное путешествие.
11 и 12 декабря в Большом зале состоится центральное событие программы. Там прозвучит «Кольцо без слов» — сюита Лорина Маазеля по мотивам тетралогии Рихарда Вагнера, где все ключевые темы «Кольца нибелунга» превращаются в самостоятельное симфоническое полотно. За дирижерским пультом — Теодор Курентзис.
13 декабря в Рахманиновском зале ансамбль musicAeterna Brass под руководством Павла Курдакова представит программу «Бах и джаз». В ней барочная строгость Баха соединяется с ритмической свободой джаза.