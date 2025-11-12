Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Sony анонсировала первый игровой монитор для Playstation
В Москве вырубят все ясенелистные клены
В Москве выбрали главную новогоднюю ель России
В Россию начнет летать малайзийский лоукостер AirAsia
МЧС: в Москве на выходных ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и снег
Любимые фильмы папы римского — «Эта прекрасная жизнь» и «Звуки музыки»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь
Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов

«Афиша» устроит серию концертов классической музыки от Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna

Фото: «Афиша»

10–13 декабря «Афиша» проведет серию концертов оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Музыканты выступят в трех залах Московской государственной консерватории имени Чайковского ― Малом, Рахманиновском и Большом. Три разные программы охватят диапазон от камерных произведений до известных симфоний.

Серия продолжит развитие «Афиши» как организатора культурных мероприятий. Теперь компания продюсирует не только один из крупнейших музыкальных фестивалей, но и масштабные академические события.

10 декабря в Малом зале камерный ансамбль солистов musicAeterna исполнит программу «Chiaroscuro» ― музыкальный диалог света и тени, вдохновленный одноименным произведением Гии Канчели. В ней французская и российская музыка XX века — от Мийо и Равеля до Шнитке и Прокофьева — складывается в единое музыкальное путешествие.

Камерный ансамбль солистов оркестра musicAeterna
Концерт / 10 декабря
Подробнее на Афише

11 и 12 декабря в Большом зале состоится центральное событие программы. Там прозвучит «Кольцо без слов» — сюита Лорина Маазеля по мотивам тетралогии Рихарда Вагнера, где все ключевые темы «Кольца нибелунга» превращаются в самостоятельное симфоническое полотно. За дирижерским пультом — Теодор Курентзис.

Теодор Курентзис и musicAeterna. Вагнер
Концерт / декабрь
Подробнее на Афише

13 декабря в Рахманиновском зале ансамбль musicAeterna Brass под руководством Павла Курдакова представит программу «Бах и джаз». В ней барочная строгость Баха соединяется с ритмической свободой джаза.

Концерт брасс-ансамбля артистов оркестра musicAeterna.
Концерт / 13 декабря
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям