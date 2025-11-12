Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Братья Джонас анонсировали двухчасовой концерт в новогоднюю ночь

Фото: @jonasbrothers

Группа Jonas Brothers даст праздничный концерт прямо в новогоднюю ночь. Выступление состоится в городе Холливуд, штат Флорида, и будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщает Rolling Stone.

Продолжительность концерта — два часа. Трансляция будет идти на платформе Samsung TV Plus и завершится ровно в полночь первого дня 2026 года. Группа исполнит как свои ранние хиты эпохи Disney, так и композиции с последнего альбома «Greetings From Your Hometown».

«Привет из 2026 года. Мы не представляем, как еще можно было бы завершить 2025 год, если не вместе с вами. Спасибо, что сделали этот год одним из самых незабываемых за наше 20-летнее путешествие», — написало трио в соцсетях.

Осенью Джо, Ник и Кевин Джонасы делились фотографиями и видео со съемок третьего фильма серии «Camp Rock». С момента выхода последней части прошло уже 15 лет.

В «Camp Rock 3» группа Connect 3 — ее составляют братья Джонас — готовится отправиться в масштабный тур, но внезапно остается без артиста на разогрев. Выросшие музыканты возвращаются в летний лагерь, чтобы найти новую восходящую звезду. В «Camp Rock 3» Братья Джонас и Деми Ловато не только вернутся к своим ролям, но и выступят в качестве исполнительных продюсеров.

