Стартовали съемки «Джуманджи-3» с Дуэйном Джонсоном

В Лос-Анджелесе начался съемочный процесс фильма «Джуманджи-3». Фотографию, на которой актеры читают сценарий, опубликовал исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон. Премьера ленты запланирована на 11 декабря 2026 года.
«Удивительно снова собрать всю команду вместе, наши челюсти болели от смеха. Мы все говорили о том, как сильно нам не хватало этой радости и веселья. Давайте сделаем хороший фильм», — написал Джонсон.
Картину поставит режиссер Джейк Кэздан, автор предыдущих двух фильмов серии. Роли в новой ленте, помимо Джонсона, сыграют Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан.
Работать над триквелом в качестве продюсеров будут Мэтт Толмак, Джонсон, Дэни Гарсия, Хирам Гарсия и Кэздан. Каким окажется сюжет ленты, пока неизвестно.
Оригинальный фильм «Джуманджи» с Робином Уильямсом вышел в 1995 году и стал хитом. Он рассказал о группе детей, которые начинают играть в таинственную настольную игру, которая превращает игровые сюжеты в реальность.
Кэздан снял ремейк картины: в 2017 году на экраны вышла лента «Джуманджи: Зов джунглей» с Джонсоном в главной роли. Она собрала в мировом прокате 962,5 млн долларов. В 2019 году Кэздан представил фильм «Джуманджи: Новый уровень», который заработал еще 801,6 млн.