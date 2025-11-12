В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина

На выставке будут показаны одни из ключевых для понимания эволюции идей художника работ. Например, ранняя живопись — первый автопортрет «Матрос» (1911, Государственный Русский музей) и картина-манифест Татлинского живописного кубизма «Натурщица» (1913, Государственная Третьяковская галерея). Можно будет также увидеть эскизы декораций к опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» (1913) и костюмов к опере Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (1915–1918, Бахрушинский музей), натюрморты и портреты, относящиеся к поздней живописи Татлина — «Садовые цветы» (1938), «Портрет художницы Левашовой» (1942), «Портрет старика» (1947) из Государственного Русского музея. Будет продемонстрирован единственный сохранившийся безмоторный индивидуальный летательный аппарат «Летатлин» («Махолет Татлина», 1933, из фондов Центрального музея Военно-воздушных сил, филиала ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России).