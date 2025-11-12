В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина

22 ноября в Центре «Зотов» откроется первая за 30 лет в России выставка, полностью посвященная творчеству Владимира Татлина «Татлин. Конструкция мира». Экспозиция станет одной из самых крупных ретроспектив художника, там будут представлены более 220 экспонатов. Оригинальные живописные и редко экспонируемые графические работы, эскизы, чертежи, фотографии и реконструкции позволят проследить весь творческий путь художника.
Владимир Татлин — теоретик авангарда XX века, чьи идеи оказали огромное влияние на развитие искусства. Будучи фигурой романтической, неоднозначной и противоречивой, он искренне верил в идеалы революции и роль художника в строительстве новой жизни. Его главные проекты были дерзкой попыткой «завоевать будущее» и воплощали главный принцип авангарда — слияние искусства и жизни.
Татлин первым превратил утилитарные материалы в объект искусства и создал совершенно новое произведение — трехмерный пространственный контррельеф. Его Памятник III Интернационалу (Башня Татлина) не воплотился, но предвосхитил развитие кинетической архитектуры и стал самым узнаваемым образом советского авангарда. Концепции Татлина о пространстве и движении, гармонии формы и функции заложили основные принципы современного промышленного дизайна. Проект безмоторного летательного аппарата «Летатлин» стал художественным выражением единства природы, искусства и техники.
Многие работы Татлина были утрачены. Сохранившиеся рассредоточены по музеям и частным коллекциям, поэтому предстоящая ретроспектива — результат большой работы по выявлению главных произведений Татлина во всех доступных собраниях.
Впервые в XXI веке история творческого пути Владимира Татлина будет рассказана, охватывая все этапы: от ранних авангардных экспериментов до поздних живописных и театральных работ. Архитектура выставки будет выстроена вокруг разных граней личности Владимира Татлина. Экспозиция будет поделена на семь разделов: «Плаватель», «Певец», «Управник», «Вестник», «Учитель», «Летатель» и «Делатель». В проекте принимают участие более 25 музеев и частных собраний.
На выставке будут показаны одни из ключевых для понимания эволюции идей художника работ. Например, ранняя живопись — первый автопортрет «Матрос» (1911, Государственный Русский музей) и картина-манифест Татлинского живописного кубизма «Натурщица» (1913, Государственная Третьяковская галерея). Можно будет также увидеть эскизы декораций к опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» (1913) и костюмов к опере Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (1915–1918, Бахрушинский музей), натюрморты и портреты, относящиеся к поздней живописи Татлина — «Садовые цветы» (1938), «Портрет художницы Левашовой» (1942), «Портрет старика» (1947) из Государственного Русского музея. Будет продемонстрирован единственный сохранившийся безмоторный индивидуальный летательный аппарат «Летатлин» («Махолет Татлина», 1933, из фондов Центрального музея Военно-воздушных сил, филиала ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России).
Важное место на выставке займут реконструкции (19 объектов), в том числе специально созданные для экспозиции: контррельеф с бутылкой, сервиз и стул, который впервые удалось сделать деревянным, как задумывал сам Татлин. Уникальные реконструкции Памятника III Интернационалу и углового контррельефа, созданные по принципам научной реконструкции командой Дмитрия Димакова (крупнейшего специалиста по творчеству Татлина), стали частью коллекции Центра «Зотов».
Выставка дополнится звуковой средой, созданной композитором Глебом Андриановым. Из раздела в раздел помогать зрителю в раскрытии многогранной личности Татлина будут озвученные воспоминания его коллег и товарищей — художниц Валентины Ходасевич, Веры Пестель и Софьи Дымшиц-Толстой, историка и теоретика искусства Николая Пунина, художников Виктора Эльконина и Александра Лабаса, искусствоведа Владимира Костина, летчика Константина Арцеулова, театрального деятеля Анны Бегичевой.
К открытию выставки будет издан каталог, подготовленный совместно с Государственной Третьяковской галереей. Первая полная монография Владимира Татлина на русском языке, в которую войдут как новейшие исследования, так и хрестоматийные тексты: статьи ученых-первооткрывателей Татлина и современных исследователей, документы и тексты самого художника с подробными комментариями, альбом с двумя сотнями работ Татлина, а также воспоминания современников о нем, многие из них публикуются впервые.
Выставку сопровождает насыщенная параллельная программа. В рамках образовательного проекта «Музыкальное измерение» musicAeterna и банка ВТБ дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра подберут музыкальные произведения, которые позволят глубже погрузиться в контекст выставки и взглянуть на изобразительное искусство с иной стороны.
Кураторский лекторий Дмитрия Краснова «Человек, который видел будущее» предложит цикл из шести лекций и паблик-токов, посвященных художнику, чье творчество стало связующим звеном между искусством, инженерией и мечтой о «новом человеке». В ходе цикла слушатели познакомятся с разными аспектами деятельности Татлина — от живописи и театральных декораций до промышленного дизайна, архитектуры и утопий движения. Можно будет также посетить серию практических мастер-классов «Культура материалов», вдохновленных одноименным курсом, который Владимир Татлин преподавал во ВХУТЕМАСе.