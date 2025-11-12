Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце

Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией

Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце

Фото: MGM Television

Тайлер Поузи, получивший известность благодаря роли оборотня Скотта в сериале «Волчонок», готовится к съемкам своего режиссерского дебюта «Трезвый дом» («Sober House») в 2026 году. Об этом сообщает Deadline.

Поузи не только снимет картину, но и сыграет в ней одну из главных ролей, а также выступит продюсером. Сценарий он написал в соавторстве с Джоном Келларом.

Сюжет картины развернется вокруг трех человек с зависимостью, которые после смерти их друга от передозировки попадают в реабилитационную клинику в горах. Вскоре они обнаруживают, что самый образцовый пациент центра — бывший серийный убийца, чей «рецидив» принимает смертоносную форму.

«Трезвый дом» — это проект, который вынашивался годами и очень личный для меня. Наконец-то я сотрудничаю с Кели [продюсером], чьи рабочая этика, страсть, любовь и доброта совпадают с тем, что я люблю привносить в проект. Мой подход — сделать акцент на реалистичной комедии о дружбе, навеянной временами «Американского пирога», и перевернуть этот жанр с ног на голову так, чтобы это было одновременно знакомо и ново», — рассказал о проекте Поузи.

Тайлер Поузи исполнил главную роль в подростковом сериале «Волчонок». Он сыграл старшеклассника Скотта, которого кусает оборотень. Его персонаж обретает сверхспособности, пытается расследовать загадочные убийства и влюбляется в девушку из семьи охотников на оборотней.

Расскажите друзьям