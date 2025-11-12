Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце

Тайлер Поузи, получивший известность благодаря роли оборотня Скотта в сериале «Волчонок», готовится к съемкам своего режиссерского дебюта «Трезвый дом» («Sober House») в 2026 году. Об этом сообщает Deadline.
Поузи не только снимет картину, но и сыграет в ней одну из главных ролей, а также выступит продюсером. Сценарий он написал в соавторстве с Джоном Келларом.
Сюжет картины развернется вокруг трех человек с зависимостью, которые после смерти их друга от передозировки попадают в реабилитационную клинику в горах. Вскоре они обнаруживают, что самый образцовый пациент центра — бывший серийный убийца, чей «рецидив» принимает смертоносную форму.
«Трезвый дом» — это проект, который вынашивался годами и очень личный для меня. Наконец-то я сотрудничаю с Кели [продюсером], чьи рабочая этика, страсть, любовь и доброта совпадают с тем, что я люблю привносить в проект. Мой подход — сделать акцент на реалистичной комедии о дружбе, навеянной временами «Американского пирога», и перевернуть этот жанр с ног на голову так, чтобы это было одновременно знакомо и ново», — рассказал о проекте Поузи.
Тайлер Поузи исполнил главную роль в подростковом сериале «Волчонок». Он сыграл старшеклассника Скотта, которого кусает оборотень. Его персонаж обретает сверхспособности, пытается расследовать загадочные убийства и влюбляется в девушку из семьи охотников на оборотней.