Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце

«Трезвый дом» — это проект, который вынашивался годами и очень личный для меня. Наконец-то я сотрудничаю с Кели [продюсером], чьи рабочая этика, страсть, любовь и доброта совпадают с тем, что я люблю привносить в проект. Мой подход — сделать акцент на реалистичной комедии о дружбе, навеянной временами «Американского пирога», и перевернуть этот жанр с ног на голову так, чтобы это было одновременно знакомо и ново», — рассказал о проекте Поузи.