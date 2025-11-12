Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах

Апелляционный суд Южной Кореи отменил обвинительный приговор 81-летнему актеру О Ен Су по делу о сексуальных домогательствах. Актера из сериала «Игра в кальмара» признали невиновным, пишет информационное агентство Yonhap.
Дело в отношении О Ен Су завели в ноябре 2022 года. Поводом стал случай, произошедший в 2017 году. Тогда, по словам следователей, актер «неприемлемым образом прикоснулся к телу» женщины и поцеловал ее в щеку вопреки ее воле. В декабре 2021 года девушка, пожелавшая остаться анонимной, подала жалобу в полицию.
Актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно с отсрочкой на два года, а также обязали пройти 40-часовую программу для сексуальных преступников. О Ен Су свою вину отрицал и подал жалобу.
В своем решении апелляционная инстанция признала, что потерпевшая получила консультацию в центре помощи жертвам сексуального насилия примерно через шесть месяцев после инцидента и рассказала о нем нескольким близким коллегам, а обвиняемый извинился в ответ на текстовое сообщение жертвы с просьбой о прощении. «Есть подозрение, что обвиняемый совершил сексуальное насилие, в котором он обвиняется», — посчитали в суде. Кроме того, там не исключили вероятность того, что память жертвы «со временем исказилась».
«Утверждение потерпевшей, что обвиняемый обнял ее сильнее обычного, не дает четкого представления о том, насколько это отличается от объятий просто из вежливости, поэтому сложно предположить, что преступление сексуального насилия устанавливается исключительно на основании силы объятия. Не было проведено никакого расследования, которое могло бы подтвердить достоверность заявления потерпевшей о том, что подсудимый поцеловал ее в щеку перед ее домом», — добавили в суде.
Потерпевшая назвала решение суда «прискорбным» и «позорным». «Оправдательный приговор никогда не сможет стереть пережитую мной боль. Я прошу судебные органы ответственно задуматься о том, какое послание это решение несет обществу», — отметила она.
Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021-го и стал одним из главных ТВ-событий года. Почти за месяц проект набрал более 1,65 млрд часов просмотра. В 2022-м О Ен Су получил премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана. Третий и финальный сезон шоу вышел 25 июня 2025 года.