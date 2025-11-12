Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах

Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией

Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах

Фото: Siren Pictures

Апелляционный суд Южной Кореи отменил обвинительный приговор 81-летнему актеру О Ен Су по делу о сексуальных домогательствах. Актера из сериала «Игра в кальмара» признали невиновным, пишет информационное агентство Yonhap.

Дело в отношении О Ен Су завели в ноябре 2022 года. Поводом стал случай, произошедший в 2017 году. Тогда, по словам следователей, актер «неприемлемым образом прикоснулся к телу» женщины и поцеловал ее в щеку вопреки ее воле. В декабре 2021 года девушка, пожелавшая остаться анонимной, подала жалобу в полицию.

Актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно с отсрочкой на два года, а также обязали пройти 40-часовую программу для сексуальных преступников. О Ен Су свою вину отрицал и подал жалобу.

В своем решении апелляционная инстанция признала, что потерпевшая получила консультацию в центре помощи жертвам сексуального насилия примерно через шесть месяцев после инцидента и рассказала о нем нескольким близким коллегам, а обвиняемый извинился в ответ на текстовое сообщение жертвы с просьбой о прощении. «Есть подозрение, что обвиняемый совершил сексуальное насилие, в котором он обвиняется», — посчитали в суде. Кроме того, там не исключили вероятность того, что память жертвы «со временем исказилась».

«Утверждение потерпевшей, что обвиняемый обнял ее сильнее обычного, не дает четкого представления о том, насколько это отличается от объятий просто из вежливости, поэтому сложно предположить, что преступление сексуального насилия устанавливается исключительно на основании силы объятия. Не было проведено никакого расследования, которое могло бы подтвердить достоверность заявления потерпевшей о том, что подсудимый поцеловал ее в щеку перед ее домом», — добавили в суде.

Потерпевшая назвала решение суда «прискорбным» и «позорным». «Оправдательный приговор никогда не сможет стереть пережитую мной боль. Я прошу судебные органы ответственно задуматься о том, какое послание это решение несет обществу», — отметила она.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021-го и стал одним из главных ТВ-событий года. Почти за месяц проект набрал более 1,65 млрд часов просмотра. В 2022-м О Ен Су получил премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана. Третий и финальный сезон шоу вышел 25 июня 2025 года.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix