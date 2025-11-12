Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества

Центробанк РФ станет считать мошенничеством крупные переводы на личный счет через Систему быстрых платежей (СБП). Это связано с тем, что злоумышленники научились заставлять россиян переводить себе значительные суммы, рассказал в интервью РИА «Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сказал Уваров.
Он добавил, что банки также будут считать мошенничеством, если в этот же день клиент попробует перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода ни разу не отправлял деньги. По словам представителя Банка России, новый приказ ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.
Недавно депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о новом способе мошенничества. Если раньше злоумышленники чаще звонили от имени сотрудников банка или представителей прокуратуры, то теперь они используют более привычные для людей сценарии — ожидание посылки или курьерской доставки. По словам Немкина, задача мошенников проста: выманить у жертвы код подтверждения из СМС, который открывает доступ не к доставке, а к банковскому кабинету или «Госуслугам».