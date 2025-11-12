Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества

Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
В Центре «Зотов» откроется выставка, посвященная творчеству художника Владимира Татлина
Актера «Игры в кальмара» оправдали по обвинению в домогательствах
Тайлер Поузи из «Волчонка» дебютирует в режиссуре с триллером о серийном убийце
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией

Центробанк РФ будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества

Фото: freestocks/Unsplash

Центробанк РФ станет считать мошенничеством крупные переводы на личный счет через Систему быстрых платежей (СБП). Это связано с тем, что злоумышленники научились заставлять россиян переводить себе значительные суммы, рассказал в интервью РИА «Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сказал Уваров.

Он добавил, что банки также будут считать мошенничеством, если в этот же день клиент попробует перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода ни разу не отправлял деньги. По словам представителя Банка России, новый приказ ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.

Недавно депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о новом способе мошенничества. Если раньше злоумышленники чаще звонили от имени сотрудников банка или представителей прокуратуры, то теперь они используют более привычные для людей сценарии — ожидание посылки или курьерской доставки. По словам Немкина, задача мошенников проста: выманить у жертвы код подтверждения из СМС, который открывает доступ не к доставке, а к банковскому кабинету или «Госуслугам».

Расскажите друзьям