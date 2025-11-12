Продолжительность фильма «Аватар: Огонь и пепел» составит 3 часа 15 минут

«Главный вопрос во всем этом, заработаем ли мы какие-нибудь деньги на „Аватаре-3“. Я имею в виду, какие-то деньги мы заработаем. Но вопрос в том, какая будет прибыль, если она вообще будет, и насколько это стимулирует нас продолжать работу в этой вселенной. Или, возможно, мы подождем немного, пока не поймем, как снизить затраты», — сказал режиссер, заметив, что VFX ужасно подорожали. При этом Кэмерон отметил, что не рассматривает генеративный искусственный интеллект как замену живым художникам.