Продолжительность фильма «Аватар: Огонь и пепел» составит 3 часа 15 минут

Хронометраж третьей части «Аватара» Джеймса Кэмерона составит 3 часа 15 минут. Это следует из информации, опубликованной на сайтах нескольких американских кинотеатров: AMC, Cineplex, IMAX.
Такая продолжительность сделает «Огонь и пепел» самой длинной лентой в серии: первая часть шла 2 часа 42 минуты, а «Путь воды» — 3 часа 12 минут.
Данные кинотеатров подтвердили слова Кэмерона о том, что хронометраж третьего фильма составит около трех часов. По словам режиссера, вторая и третья части образуют единую сюжетную линию.
Большую часть материала, который лег в основу второго и третьего фильмов, снимали одновременно в 2017–2018 годах в течение 18 месяцев. Такой подход позволил выстроить единую сюжетную арку для ключевых персонажей, в частности для 15-летней Кири в исполнении Сигурни Уивер.
Когда именно он приступит к работе над четвертой и пятой частями, Кэмерон не знает. Режиссер может взять паузу для работы над более камерным и личным проектом или сразу приступить к сиквелам. Ключевым фактором станет кассовый успех «Аватара-3».
«Главный вопрос во всем этом, заработаем ли мы какие-нибудь деньги на „Аватаре-3“. Я имею в виду, какие-то деньги мы заработаем. Но вопрос в том, какая будет прибыль, если она вообще будет, и насколько это стимулирует нас продолжать работу в этой вселенной. Или, возможно, мы подождем немного, пока не поймем, как снизить затраты», — сказал режиссер, заметив, что VFX ужасно подорожали. При этом Кэмерон отметил, что не рассматривает генеративный искусственный интеллект как замену живым художникам.