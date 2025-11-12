Шарф с Пином и варежки с Барашем: Befree представил новогоднюю коллаборацию со «Смешариками»

Бренд Befree и «Смешарики» выпустили совместную новогоднюю коллекцию, в которую вошли 26 предметов: от носков и варежек до футболок и пижам.
На футболках персонажи изображены в зимнем, новогоднем сеттинге. На одной из них все смешарики сидят за праздничным столом с елкой, оливье и бенгальскими огнями. Под изображением красуется надпись: «Новый год сам себя не отпразднует». На другой — Нюша в шапке Деда Мороза и синей шубке с подписью «Новый год на дворе».
В коллекции есть два комплекта пижам, состоящих из рубашки и брюк, в белой и красной цветовой гамме. На них изображены снежинки, подарки, елки и, конечно, персонажи «Смешариков», занятые зимними делами, например катанием на лыжах.
Большое внимание уделено аксессуарам: представлены как носки с вышивкой, так и махровые. Особого внимания заслуживают два длинных шарфа в клетку с плетеной бахромой-косичкой на конце. На шарфах закреплены патчи с Пином или Нюшей. Другие предметы коллекции — фиолетовые митенки с Барашем и огромные тапки с Крошем.
Среди бижутерии — бусы и серьги с Нюшей, а также обвес с зеркальцем и буквой S от слова «смешарики».
Ранее, в сентябре, Befree выпустил гранж-коллекцию совместно с «Союзмультфильмом». В нее вошли футболки и лонгсливы, на которых персонажи анимационной студии соседствовали с мемными фразами. К примеру, Ежик в тумане сопровождался высказыванием Идущего к реке «Для меня этот мир уже абсолютно понятен», а попугай Кеша ― надписью «Ochen’ bizi».