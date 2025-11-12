Шарф с Пином и варежки с Барашем: Befree представил новогоднюю коллаборацию со «Смешариками»

На футболках персонажи изображены в зимнем, новогоднем сеттинге. На одной из них все смешарики сидят за праздничным столом с елкой, оливье и бенгальскими огнями. Под изображением красуется надпись: «Новый год сам себя не отпразднует». На другой — Нюша в шапке Деда Мороза и синей шубке с подписью «Новый год на дворе».