Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Фото: из соцсетей Криштиану Роналду

Криштиану Роналду сообщил, что чемпионат мира по футболу в 2026 году станет последним с его участием в составе сборной Португалии. Заявление он сделал на туристическом форуме Tourise в Саудовской Аравии, пишет O Jogo. Соревнование пройдет с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

«Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Я буду наслаждаться этим моментом», — сказал игрок клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср».

На вопрос о недавних словах о скором завершении карьеры Роналду пошутил, сказав, что «это произойдет через 10 лет». «Для меня это значит „скоро“. Люди думают, что когда я говорю „скоро“ — значит, что это произойдет через полгода или год. Я же шучу», — отметил пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Роналду добавил, что, «когда достигаешь определенного возраста, начинаешь быстро считать месяцы», однако подчеркнул, что находится в хорошей форме и продолжает получать удовольствие от игры. «Я хочу завоевывать награды. Я ради этого живу», — заключил он.

Криштиану Роналду выступает за национальную команду с 2003 года. На его счету 225 матчей, в которых он отметился 143 голами и 46 результативными передачами. 

Неоднократно он становился обладателем «Золотого мяча» France Football (2008, 2016, 2017), «Золотого мяча ФИФА» (2013, 2014) и «Золотой бутсы» (2008, 2011, 2014, 2015). В октябре Криштиану стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до 1,4 млрд долларов. 

