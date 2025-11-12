Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

На вопрос о недавних словах о скором завершении карьеры Роналду пошутил, сказав, что «это произойдет через 10 лет». «Для меня это значит „скоро“. Люди думают, что когда я говорю „скоро“ — значит, что это произойдет через полгода или год. Я же шучу», — отметил пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.