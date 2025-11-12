На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»

На Airbnb можно будет переночевать в «Убежище Эльфабы» из продолжения киномюзикла «Злая: Навсегда». Компания опубликовала фотографии места на официальном сайте.
Дом находится в городе Таузенд-Оукс в Калифорнии. Его крышу и стены образуют деревья и лозы. Интерьер тоже напоминает лес: вся мебель изготовлена из коричневого дерева, повсюду зеленые растения, а освещение создается с помощью фонарей.
В комнате много атрибутов Эльфабы: знаменитая черная шляпа, метла и священная книга Гриммория. Присутствуют и другие отсылки к сюжету второй части «Злой»: например, постеры «Бегите!» с изображением волшебницы, карты страны Оз и склянки для зелий.
Программа проживания включает сувениры и угощения. Гостей ждут активности: заварка и дегустация чая у камина, изготовление собственной метлы из мха, ивовых прутьев и цветов. Вечером их ждет ужин, состоящий из даров леса.
Забронировать убежище на одну ночь можно будет в декабре. Чтобы получить этот шанс, необходимо подать заявку до 20 ноября — победители будут выбраны случайным образом.
Это не первый раз, когда Airbnb создаёт подобные тематические отели. Летом компания представила дом смурфа. Тогда посетителей лично встречал Николя Титгат, внук создателя смурфов. Гости вместе с ним создавали смурфячьи шапочки, украшали их звездочками, грибами и цветами.
На улице для посетителей подготовили прогулки по волшебному лесу, стрельбу из лука и даже танцы на лесной сцене под руководством профессионального хореографа. В меню входил смурф-пикник с напитками из смурф-ягод и голубым мороженым.