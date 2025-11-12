Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
На Airbnb появится возможность пожить один день в убежище Эльфабы из «Злой»
Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире

Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон

Фото: 20th Television

Телеканал FX официально продлил научно-фантастический сериал «Чужой: Земля». Съемки продолжения начнутся в 2026 году в Лондоне, пишет The Hollywood Reporter.

Создатель первой части, шоураннер «Фарго» и «Легиона», Ноа Хоули подписал новый многолетний контракт с FX и Disney, который включает в себя в том числе и новые серии «Чужого: Земля». Премьера состоится на FX и Hulu.

Первый сезон вышел 12 августа. События сериала разворачиваются за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Действие происходит на Земле в 2120 году. Сюжет вращается вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Первым гибридом становится девочка Венди: ее сознание перенесли во взрослую особь с неограниченными физическими возможностями.

Когда на Земле терпит крушение космический корабль со всевозможными смертоносными образцами, Венди вместе с командой отправляется исследовать обломки — и противостоять чудовищам, которых этот корабль принес на родную планету.

Главную роль в сериале сыграла Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.

Видео: FX

Руководитель FX Джон Ландграф ранее называл шоу «большим творческим переосмыслением» франшизы «Чужого» и сравнил его с самой известной работой Хоули «Фарго». Он также подтвердил, что проект «изначально задумывался как долгосрочный сериал».

Последний на сегодняшний день фильм франшизы — «Чужой: Ромул» — вышел 16 августа 2024 года. За первую неделю лента заработала 110 млн долларов в мировом прокате. 

