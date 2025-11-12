Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон

Первый сезон вышел 12 августа. События сериала разворачиваются за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Действие происходит на Земле в 2120 году. Сюжет вращается вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Первым гибридом становится девочка Венди: ее сознание перенесли во взрослую особь с неограниченными физическими возможностями.