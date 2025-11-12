Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон

Телеканал FX официально продлил научно-фантастический сериал «Чужой: Земля». Съемки продолжения начнутся в 2026 году в Лондоне, пишет The Hollywood Reporter.
Создатель первой части, шоураннер «Фарго» и «Легиона», Ноа Хоули подписал новый многолетний контракт с FX и Disney, который включает в себя в том числе и новые серии «Чужого: Земля». Премьера состоится на FX и Hulu.
Первый сезон вышел 12 августа. События сериала разворачиваются за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Действие происходит на Земле в 2120 году. Сюжет вращается вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Первым гибридом становится девочка Венди: ее сознание перенесли во взрослую особь с неограниченными физическими возможностями.
Когда на Земле терпит крушение космический корабль со всевозможными смертоносными образцами, Венди вместе с командой отправляется исследовать обломки — и противостоять чудовищам, которых этот корабль принес на родную планету.
Главную роль в сериале сыграла Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.
Руководитель FX Джон Ландграф ранее называл шоу «большим творческим переосмыслением» франшизы «Чужого» и сравнил его с самой известной работой Хоули «Фарго». Он также подтвердил, что проект «изначально задумывался как долгосрочный сериал».
Последний на сегодняшний день фильм франшизы — «Чужой: Ромул» — вышел 16 августа 2024 года. За первую неделю лента заработала 110 млн долларов в мировом прокате.