Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут

Самым коротким световым днем в году станет 21 декабря, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на астронома и руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.
Продолжительность светового дня в эту дату составит 6 часов 59 минут 51 секунду. Разница с началом декабря составит почти полчаса. В первых числах зимнего месяца световой день продлится 7 часов 27 минут. Уже в конце декабря продолжительность ненамного, но увеличится до 7 часов 5 минут.
«21 декабря 2025 года в 18.03 по Московскому времени склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора. Это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день — максимальна, а продолжительность дня — минимальна», — прокомментировала Кошман.
После 21 декабря продолжительность светового дня начнет расти и достигнет максимума 21 июня в день летнего солнцестояния. Между восходом и закатом пройдет 17 часов 33 минуты.