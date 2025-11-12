Самый короткий световой день в году продлится 6 часов 59 минут

«21 декабря 2025 года в 18.03 по Московскому времени склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора. Это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день — максимальна, а продолжительность дня — минимальна», — прокомментировала Кошман.